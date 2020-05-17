Bahçe Mobilyası Nasıl Olmalı?
Havalar ısınıyor, yaz mevsimi geliyor. Bahçe keyfi yaşamanın tam zamanı!! .Bu keyfi bahçe mobilyalarınızda; oturarak, dinlenerek, sallanarak, güneşlenerek, yemek yiyerek geçirmeye ne dersiniz? O zaman bahçemizde nasıl bir bahçe mobilyası olması gerektiğini hep birlikte bulalım!!!
- Öncelikle her bahçe tipi, konumu, durumu farklıdır. Bu özellikler baz alınarak bahçe mobilyası seçilmelidir.
- Bahçe içerisinde uzun süre kaldığından bulunduğu yerin hava koşullarına uygun olmalı. Güneşe, yağmura, neme ve rüzgara dayanıklı olmalıdır.
- Dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Sık kullanacağınız mobilyalar; belli ağırlıkları taşıyabilmeli, hava şartlarına güçlü durmalı ve kullanışlı olmalıdır.
- Bahçe mobilyaları; ahşap, ferforje (krom çelik- sertleştirilmiş alüminyum malzeme-paslanmaz çelik) sentetik rattan, plastik…..gibi malzemelerden yapılır. Seçim yaparken mobilyanın estetiğinin yanında bahçenizin bulunduğu iklim şartlarına göre mobilya malzemesini seçmelisiniz.
- Bahçe mobilyanızı seçtikten sonra kullanacağınız aksesuar önemlidir. Kullanacağınız örtü, minder, çadır…gibi malzemelerin rengi dokusu bahçe mobilyanıza uygun olmalıdır.
- Bahçe mobilyanız için seçtiğiniz malzemeler bahçenizin iklim şartlarına dayanıklı olmalıdır. Ayrıca yıkanabilir olması onun uzun süre kullanmanıza olanak verir.
- Mobilyalarınızı bahçenin hangi kısımlarına koyacağınız da önemlidir. Yerleşimini yaptığınız mobilya bahçenizin manzarasını değiştirebilir, kullanımını etki eder, görüntüyü farklılaştırabilir.
- Bahçe mobilyası alırken mutlaka uzun süreli kullanımına önem verin. Satın alacağınız yere mobilya hakkında detaylı bilgi alın.
- Seçtiğiniz mobilyanın taşınabilinmesi kış mevsiminde saklama işini kolaylaştırabileceğini unutmayın.
- Mobilyalarınız şahsınızın rahatına uygun olmalı ve sizi dinlendirip bahçe keyfini yaşatabilmelidir.
GÜZEL, HUZURLU VE SAĞLIKLI GÜNLERDE HEPBİRLİKTE YAŞAMAK DİLEĞİMLE…..
ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ//// YÜKSEK PEYZAJ MİMARI