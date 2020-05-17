Bahçe Mobilyası Nasıl Olmalı?

Havalar ısınıyor, yaz mevsimi geliyor. Bahçe keyfi yaşamanın tam zamanı!! .Bu keyfi bahçe mobilyalarınızda; oturarak, dinlenerek, sallanarak, güneşlenerek, yemek yiyerek geçirmeye ne dersiniz? O zaman bahçemizde nasıl bir bahçe mobilyası olması gerektiğini hep birlikte bulalım!!!

Öncelikle her bahçe tipi, konumu, durumu farklıdır. Bu özellikler baz alınarak bahçe mobilyası seçilmelidir. Bahçe içerisinde uzun süre kaldığından bulunduğu yerin hava koşullarına uygun olmalı. Güneşe, yağmura, neme ve rüzgara dayanıklı olmalıdır. Dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Sık kullanacağınız mobilyalar; belli ağırlıkları taşıyabilmeli, hava şartlarına güçlü durmalı ve kullanışlı olmalıdır. Bahçe mobilyaları; ahşap, ferforje (krom çelik- sertleştirilmiş alüminyum malzeme-paslanmaz çelik) sentetik rattan, plastik…..gibi malzemelerden yapılır. Seçim yaparken mobilyanın estetiğinin yanında bahçenizin bulunduğu iklim şartlarına göre mobilya malzemesini seçmelisiniz. Bahçe mobilyanızı seçtikten sonra kullanacağınız aksesuar önemlidir. Kullanacağınız örtü, minder, çadır…gibi malzemelerin rengi dokusu bahçe mobilyanıza uygun olmalıdır. Bahçe mobilyanız için seçtiğiniz malzemeler bahçenizin iklim şartlarına dayanıklı olmalıdır. Ayrıca yıkanabilir olması onun uzun süre kullanmanıza olanak verir. Mobilyalarınızı bahçenin hangi kısımlarına koyacağınız da önemlidir. Yerleşimini yaptığınız mobilya bahçenizin manzarasını değiştirebilir, kullanımını etki eder, görüntüyü farklılaştırabilir. Bahçe mobilyası alırken mutlaka uzun süreli kullanımına önem verin. Satın alacağınız yere mobilya hakkında detaylı bilgi alın. Seçtiğiniz mobilyanın taşınabilinmesi kış mevsiminde saklama işini kolaylaştırabileceğini unutmayın. Mobilyalarınız şahsınızın rahatına uygun olmalı ve sizi dinlendirip bahçe keyfini yaşatabilmelidir.

GÜZEL, HUZURLU VE SAĞLIKLI GÜNLERDE HEPBİRLİKTE YAŞAMAK DİLEĞİMLE…..