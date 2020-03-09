Bahçede Bahar Temizliği

Baharı mis kokularla, yemyeşil bir ortamda, taptaze bitkilerin yanında geçirmek istiyor musunuz? Cevabınız EVET!! ise haydi o zaman bahçede bahar temizliğine yapmaya başlayalım!!!

Öncelikle bahçe makasınızı, tırmığınızı, küreğinizi, çapanızı, hortumunuzu hazırlayın.

Bahçe aletlerinizin kullanabilirliğine ve temiz olduğuna dikkat edin.

Malzemelerinizi kontrol ettiyseniz, bahçede bulunan tüm bitkilerinizi gözden geçirin.

Hasar görmüş bitkilerinizin kırılan veya kurumuş kısımlarını bitki makası ile kesin.

Hava sıcaklığını baz (15-18 derece) alarak ibreli bitkilerinize (servi,mazı..) form budaması yapın.

Meyve ağaçlarınızın dal çatısına bakarak kalın veya hasar görmüş kısımlarını kesin. Bitkinin daha fazla güneş almasını sağlayın. Bu konuda uzmandan yardım alın. Dikkat; yanlış kesim bu yaz ağaçlarınızdan meyve alman engeller.

Sebze bahçelerinizi gözlemleyin. Sebze bitkilerinizin toprağını tırmık veya el küreği ile havalandırın, bitkilerin kurumuş kısımlarını temizleyin.

Tüm bahçenizin mevcut toprağını kürek, çapa ve tırmık yardımı ile tazeleyin, havalandırın.

Çim alanlarınızı kontrol edin. Yağmurdan, kardan etkilenen kısımları var ise bir an evvel çim tamiratına başlayın. Çim tamiratı yaparken çimin genel durumunu ön planda tutun. Yosunlaşma var ise yosun ilacı kullanın, çimi azalmış ise azalan bölümleri temizleyin ve yama çimi yapın.

Bitkilerinizin çeşidine ve ihtiyaç durumuna göre ilkbahar gübresi verin. Doğal veya suni gübreler bitkinin ihtiyaçlarını karşılar.

Bahçenizde yüzme havuzu veya süs havuzu varsa havuz iç temizliği yapın. Su sirkülasyonunu kontrol edin. Hasar görmüş kısımları tamir edin.

Çardak, pergola gibi oturma birimlerinizi temizleyin. Boyasını yenileyin ve cila atın.

Bitkilerinizin dallarında gövdesinde veya yapraklarında böceklenme, mantarlaşma gibi durumlar var ise hastalık durumuna göre ilaçlamaya yapın.

Unutmayın!Bahçe bakım yapıldıkça güzelleşir, yenilenir!!!

HUZUR, MUTLULUK, SEVGİ KALBİNİZDE VE ÇEVRENİZDE EKSİK OLMAMASI DİLEĞİMLE…..