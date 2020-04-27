Balkonlarda Bahar Zamanı

İster büyük ister küçük balkonunuz olsun; balkonlarınızı onbeş adımda ilkbahar mevsiminin güzelliği ile dolmuş bir bahçe haline çevirmeye ne dersiniz? Haydi başlayalım o zaman!!!

Öncelikle balkonunuzda bulunan fazla eşyaları kaldırın. Balkonu bomboş hale getirin. Balkonunuzu temizleyin. Demir parmaklıkların boyası geçmiş ise uygun bir renk ile boyayın. Ahşap zemin var ise cila ile yenileyin. Fayans kaplı ise derz aralarını ve fayans parçalarını uygun malzeme ile temizleyin. Balkonunuzun güneşlenme, gölgeleme ve rüzgar yönünü tespit edin. Bitkilendirme için önemlidir. Balkonlarınız kapalı veya açık olduğunu unutmayın. Bitkilendirme dekoru için gereklidir. Balkonunuzun büyüklüğüne göre büyüklü küçüklü saksılar temin edin. Saksıların aynı cinsten olmasına dikkat edin. Hem estetik hem dizayn açısından önemlidir. Saksılar derin, sığ, askılı, makrome, sepet, plastik, ahşap….olabilir. Saksıların altı delik olmalı ve mutlaka tabağını bulundurmalısınız. Saksı adetleri yine balkonunuzun büyüklüğüne göre değişeceğini unutmayın. Saksıların içine sevdiğiniz bitkileri dikin. Özellikle bitkileri balkonunuzun güneşlenme ve rüzgar durumuna göre seçin ve konumuna göre yerleştirmesini yapın. Güneş alan bir balkonunuz var ise sardunya, papatya, lavanta, gül, zakkum…. gibi bitkiler, Gölgeli bir balkonunuz var ise aküba,pitos, ortanca, iri begonya…. gibi gölge seven bitkiler, Cam kaplı bir balkonunuz var ise direk güneş almayan kısımlara kauçuk, benjamin draceana… gibi iç mekan bitkilerin yerleştirebilirsiniz. Eğer balkonunuz büyük ise ve ağaç koymak istiyorsanız fazla kök yapmayan ağaçcık bitkiler tercih edebilirsiniz. Bodur meyva ağaçları, kırmızı yapraklı akçaağaç, bambu, palmiye, alev ağacı, ligustrum ağacı, servi, bodur çam ağaçları…gibi bitkiler konumlandırabilirsiniz. Balkonunuz küçük veya büyük olsun mutlaka sarmaşık bitki yetiştirin. Çünkü sarmaşık bitkiler balkonunun süsüdür. Sarmaşıklar balkonunuzda istenmeyen boruyu kapatır, duvarı renklendirir, bulunduğu yeri güzelleştirir. Kuşların, kelebeklerin ilgisini çekecek; orman sarmaşığı, yasemin, hanımeli gibi hem kokulu hem estetik bitkileri kullanabilirsiniz. Saksıları yerleştirdiğiniz balkonunuza mutlaka aksesuar kullanmayı ihmal etmeyin. Herhangi bir cins ve türden olabilir. Minik hayvan bibloları, küçük süs havuzları, rüzgar gülü, irili ufaklı çıngıraklar…. Kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz balkona hem hareketlilik hemde farklılık katacaktır. Balkonunuzun zeminin unutmayın. Zemine koyacağınız örtü balkonunuzun havasını değiştirir. Yapay çim halıları kullanabilirsiniz. Balkonunuza saksıları ve aksesuarları koyduktan sonra çim halınızı serebilirsiniz. Yapay çim halınızın yıkanabilinir ve kolay temizlenebilinir olmasına dikkat edin. Balkonunuz küçük ise ama çok bitki koymak isterseniz, balkon duvarınızı kullanın. Balkon duvarınızı için duvara monte olabilen saksılardan temin edin ve istediğiniz bitkileri yerleştirin. İçine yine balkonunuzun hava şartlarına göre bitkiler dikin. Balkonunuzda oturabileceğiniz oturma birimleri koyun. Bunların dayanıklı ve kullanışlı olmasına özen gösterin. Dev minderler, hasır puflar, bahçe sandalyeleri, dinlenme koltukları …… gibi değişik alternatifler olabilir. Eğer balkonunuzda hala yer var ise salıncak ekleyebilirsiniz. Salıncağın taşınabilinir, kullanışlı ve sağlam olmasına dikkat edin. Evet!!.... balkon bahçeniz hazır. Çayınızı kahvenizi alın bu yemyeşil bitkiler arasında keyif molası yapın.

HUZURLU,MUTLU, SAĞLIKLI GÜNLER SİZİNLE OLSUN……