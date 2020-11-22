Banyo İçin 10 Bitki

Banyonuzun daha doğal, daha rahatlatıcı, daha estetik gözükmesini ister misiniz? Cevabınız evet ise aşağıdaki 10 bitki tam size göre…..! Bu bitkiler; hem bakımı kolay, hem estetik görünümlü hem de ortamın havasını değiştirecek türlerdendir. Haydi hep beraber inceleyelim!!!

Flamingo çiceği ; Gerek yaprak yapısı gerek çiceklerinin güzelliği bakımından oldukça dikkat çekicidir. Kırmızı, pembe ve beyaz renkli çicekleri yıl içerisinde sürekli mevcut olur. Işık alan bir banyo rafınıza dikkat çekmek için kullanabilirsiniz.

Yelken çiceği ; Zarif ve sade görüntüsü ile nemli ortamların vazgeçilmez bitkisidir. Banyoda köşe raflarına lavabo tezgah üstüne, çamaşırlık dolabın üstüne koyabilirsiniz. Ayrıca bitkinin yapısında bulunan enzimler sayesinde bulunduğu ortamın havasını temizler, deterjan kokularını azaltır.

Aşk merdiveni ; Egzotik görüntüsü ile ortama rahatlama hissi veren bu bitkiyi direk güneşten koruyun. Ortamdaki zehirli gazları emer. Yapraklarında bulunan hava kabarcıkları sayesinde ortam nemini kendine çeker. Bu bitkiyi deterjanlık dolabına konumlandırabilirsiniz.

Areca ; Ev palmiyesi olarak da bilinen bu bitki bulunduğu ortamı doldurmada iyidir. Hacimli yapısı nedeniyle geniş mekan ister. Banyonuz geniş ise özellikle büyük boylarını tercih edin ve köşelere konumlandırın.

Kurdela çiceği ; Gerek görüntüsü gerek bakımdaki kolaylığı ile ev içi kullanımda yaygın olan bu bitki nemden ve bol ışıktan hoşlanır. Dağınık görüntüsü ile bulunduğu mekanlarda göz doldurur. Banyonuzda askılı saksılıklarınız veya duvar saksılığınız için uygundur.

Kauçuk ; Ficus ailesinden olan kauçuk bitkisi dalını veya gövdesini kestiğinizde süt gibi bir sıvı çıkar. Bu onun öz suyudur. Dayanıklıdır. Yaprakları geniş ve kaba formludur. Toz çekici özelliği ile banyonuzda cam önüne rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Şans bambusu ; Oldukça estetik görüntüye sahip olan bu bitki için cam saksılık ve içine koyacağınız dekoratif obje ve temiz su ile banyonuzun havasını biranda değiştirebilirsiniz. Bambunun büyüklüğüne göre ister yerde ister banyo masanızda kullanabilirsiniz.

Orman sarmaşığı; Havayı temizleme ve zehirli gazları temizleme özelliği ile deterjanlık dolap rafında veya tavanda askılı saksılıkda kullanabilirsiniz.

Echeveria; Çicek görünümü ile oldukça estetik bu bitkiyi İster tek ister grup bitkilendirmesi olarak banyonuzun aynalık kısmında veya cam önü kısmında kullanabilirsiniz.

Kılıç bitkisi ; Paşa kılıcı olarak da bilinen bu bitkinin bakımı kolaydır. Toprak iyice kuruduktan sonra sulanmalıdır. Boyuna büyüyen bu bitkiyi banyonuzda hemen her kısımda kullanabilirsiniz.

Draceana; Odunsu gövdesi ve dağınık yapraklanan yapısı ile dikkat çekicidir. Egzotik görünümü vardır.Zehirli gazları, deterjan kokularını ve tozu çekme özelliği ile banyoda tercih edilmelidir.

BİR SONRAKİ YAZININ KONUSU NE OLSUN?.............(siz karar verin, hadi bana yazın!!!)

SEVGİ, HUZUR, MUTLULUK SİZLERLE OLSUN

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR https://www.instagram.com/tasozdemirozlem/saved/?hl=tr

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