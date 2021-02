Bitki Gübrelemesi

Topraktaki besinlerin azalmasıyla fark edilen, ihtiyaca göre belirlenen ve bahçe bitkilerin sağlıklı, hızlı ve güçlü gelişmesini sağlayan gübreler; hakkında merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz soruları toparladım ve sizin için cevaplarını hazırladım. Haydi başlayalım;

Kaç çeşit gübre var? Organik gübre ve inorganik gübre olmak üzere iki çeşit gübre vardır.

Bahçemi gübrelemeyi ne zaman yapmalıyım? Yılın her döneminde bitkinin ve toprağın ihtiyacına ve bulunduğunuz yerin iklim şartlarına göre verilebilinir. Özellikle bahar döneminde yapılan gübreleme bitkinin gelişimini oldukça olumlu yönden etkiler.

Bahçemdeki çiceklerime hangi gübre vermeliyim? Çiceklerinizin ihtiyaçlarına göre farklılaşabilir. Çünkü bazı çicekler asit oranı yüksek toprakları severken bazı çicekler kurak topraklarda daha hızlı gelişebilmektedir. Ama ortak bir gübre önermek gerekir ise azot ve fosfor oranı yüksek sıvı veya granül gübre vermelisiniz.

Sebzelerim çok hastalanıyor hangi gübre kullanmalıyım? Öncelikle gübreleme yapacağınız sebze türünü, toprak sıcaklığını ve toprak cinsini çok iyi bilmelisiniz. Her sebzenin ihtiyacı farklıdır. Yılın her dönemi farklı gübre verilerek ürün kalitesini yükseltebilirsiniz. Genel olarak yanmış çiftlik gübresini yılın her döneminde kullanabilirsiniz. Zirai malzeme satan yerlerde özellikle bitkinin; ürüne durduğu zamanlarda yapacağınız özel karışımlı inorganik gübreler bitkiyi güçlü ve sağlıklı yaparak hastalanmasını azaltacaktır.

Meyve ağaçlarımın meyvelerim olgunlaşmadan dökülüyor, Hangi gübre vermeliyim? Bulunduğunuz yerin iklim şartlarını önemseyin. Meyve ağacınızın türüne göre rüzgar, yağmur ve güneşlenme farklılıkları meyve kalitesini etkiler. Döllenme yetersiz ise meyve dökülmeleri gözlenmektedir. Azot ve fosfor miktarı yüksek olan gübreleri meyve zamanında ve meyve oluşumundan önce toprağında kullanırsanız dökülme oranları azalacaktır.

Meyve ağaçlarımın meyveleri hep küçük ve çürük oluyor. Bunu önlemek için hangi gübre kullanmalıyım? Meyve ağaçlarınızın meyvelerin dikkatlice gözlemleyin. Çevresinde minik zararlıların olup olmadığını belirleyin. Mantari hastalık olup olmadığını yetkili kişiye danışın. Meyve toprağınıza NPK gübresinin yanı sıra demir, kalsiyum, magnezyum, kükürt çinko gibi elementlerinde olduğu gübrelerden takviye yapın.

Bahçe toprağım çok sert ve bir türlü bitki yetiştiremiyorum, hangi gübre kullanmalıyım? Öncelikle bahçe toprağınızın büyüklük oranına göre elle veya araç ile birkaç gün havalandırma yapın. Dinlenmiş toprak her zaman daha etkili sonuç verir. Daha sonra toprak analizi yaptırın. Toprak analiz sonucu ortaya çıkan besin elementleri gübreleme yolu ile toprağınıza harmanlayın. Bahçenize dikeceğiniz bitkilerin bulunduğunuz yerin iklim şartlarına uygun olanlardan seçerek dikimlerinizi gerçekleştirin.

Büyük bir arazim var. Orada bazı sebzeler yetiştirmek istiyorum. Toprağım için hangi gübreleri kullanmalıyım? İlkönce hangi sebzeleri yetiştireceğinizi belirleyin. Bulunduğunuz yerin iklim şartlarını göz önünde bulundurun. Hobi mi, ticari amaçlı mı yetiştireceksiniz,ona göre bir yol izleyin.Toprak tahlili yaptırın ona göre topraktaki eksik vitaminlere göre gübreleme yapın.

Ev bitkilerime ne gübresi vereyim? Ev bitkilerinizin yapraklı, çicekli olarak ikiye ayırın. Çicekli olanlara fosfor ve potasyum miktarı yüksek olan gübrelerden, yeşil yapraklı olanlara azot miktarı fazla olan gübrelerden verebilirsiniz.

Evdeki malzemelerle gübre yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Hatta mutfakta kullandığınız malzemelerle etkili doğal gübre oluşturabilirsiniz. Bu sorunun detaylı cevabı daha önceki yazımda hazırlamıştım.

Evde yapabileceğim gübrelerden birkaç tane örnek verebilir misiniz? Tabiki…. Haşlanmış yumurta ve patates suyunu bitkilerinize verebilirsiniz, yumurta kabuklarını un gibi parçalayın ve bitkilerinize karıştırın.

Salon bitkilerim sinekleniyor ve toprağı kokuyor hangi gübre kullanmalıyım? Muhtemelen toprağınızın kalitesi düşük. Öncelikle kalitesini yükseltmek için mevcut toprağı yenileyin veya karışımlı gübreleme yapın. Diğer neden ise toprağınızı çok fazla suluyorsunuz. Sulamaya dikkat edin. Tarçın, kül ve sarımsak su ile hazırlayacağınız gübre suyu bitkinizdeki kokuyu ve sineklenmeyi azaltacaktır.

KOLAY GELSİN

HAYDİ YAZIN BİR SONRAKİ YAZI NE OLSUN…..! https://www.instagram.com/tasozdemirozlem

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞhttp:// www.instagram.com/tasozdemirozlem