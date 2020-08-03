Çocuklarla Bahçe Keyfi

Yaz mevsimini çocuklarla eğlenerek,öğrenerek geçirmek ve farklı alternatifler arıyorsanız istiyorsanız, haydi bahçeye…..! Hem yaz mevsiminde bahçeniz gereken ilgiyi görecek hem de çocuklar için eğitici aktivite olacak. Başlayalım o zaman!.

Bahçeniz ister büyük ister küçük olsun çocuğunuz la birlikte gezin, gözlemleyin. Güneş alan ve gölgeli kısımları dikkate alın. Bahçenizde yaprak temizliği yapılacak, çicek dikilebilecek, bahçe aksesuarları yerleştirilecek, ufak tamiratlar yapılacak,toprak havalandırılacak…… gibi bahçe bakım işlerini belirleyin. Küçük bir defterine not alın.

Notlarınızı uygun zamanlarınızda uygulayabileceğiniz şekilde oluşturarak planlama yapın. Bu planlamayı çocuğunuz ile birlikte oluşturun. Unutmayın planlama her zaman iyi işler çıkartır.

Çocuğunuz ile birlikte yakınınızda bulunan fidanlık, çicekci veya bitki marketlerini ziyaret edin. Onlara bitkileri, bahçe malzemelerini (toprak, saksı, çocuk dikim malzemeleri….), bahçe aksesuarlarını(rüzgar gülü,heykelcikler,duvar süsleri….) gösterin, anlatın. Bu konuda yetkiliden yardım alabilirsiniz. Dikkatini çektiği bitkileri, aksesuarlarını sorun. Bahçenizin uygunluğuna göre dikkatini çeken bitkileri ve malzemeleri temin edin.

Bahçe notlarınız hazır ise, malzemelerinizi de temin ettiğinize göre ayarladığınız planlamayı uygulamaya başlayabilirsiniz.

Meyva ağaçlarınızdaki meyveleri, sebze bahçesindeki sebzeleri çocuğunuz ile birlikte toplayın. Eline vereceğiniz küçük bir sepet ile taptaze meyve ve sebzelerin kokusunu ala ala toplasın.

Çocuklar için dikim, ekim malzemeleri temin edin ve sizin kontrolünüz altında bahçenizde sebze bahçesi toprağını havalandırın. Yabani otları temizlettirin. Bu işlem çocuğunuzu rahatlatacak, sebze bahçenizi dinlendirecektir

Bahçe aksesuarlarınızı (heykelcikler, duvar süsleri, süs havuzu bibloları, şemsiyeler…) yine çocuğunuz ile birlikte uygun yerlere monte edin. Mutlaka onun istediği yerlere koyun. Bu işlemler onları motive edecektir.

Hortumu verin çocuklara sizin kontrolünüzde bitkileri sulamasını isteyin. Sulamanın düzenli olmasını ve hangi bitkinin az hangi bitkinin çok sulaması gerektiğini belirtin.

Tamir edilecek bahçe mobilyalarını, boyanması gereken pergolalarınızı, temizlenmesi gereken havuzları sizin kontrolünüzde beraber yapın.

Rengarek çicekler alın bahçede istediğiniz yere birlikte dikin. Ya da rengarek saksılar bulun içlerine istedikleri bitkileri beraber dikin ve saksıya etiket yapıştırın, çocuğunuzun ismini verin. Eminim çok hoşuna gidecektir.

Bahçe çocuklarla, çocuklar bahçe ile daha da güzelleşecektir.

ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN…..