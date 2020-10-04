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HaberlerÖzlem Özdemir Taş Ekim Ayında Bahçe işleri
Yazarlar
04.10.2020
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Ekim Ayında Bahçe işleri

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com

Ekim Ayında Bahçe işleri

  • Öncelikle bahçenizi gözlemleyin ve eksikleri, yapılacak işleri belirleyin.
  • Hangi bitki ilaçlanmalı, hangi bitkiler kurumuş, hangi bitkilerin yenilenmesi gerekir…. gibi işleri yapmak için not alın.
  • Mevsim itibariyle yaprak döken bitki türleri kendi döngüsünü sağlamak için yapraklarını dökmeye başlar. Kuruyan yaprakları bir alanda toplayın ve doğal yaprak kompostu için biriktirin.
  • Mevcut çim alanlarının temizliğini yapın ve havalandırma aletleri ile havalandırın.
  • Çim alanlarınızda fungusit sorunu varsa mantar çeşidine göre ilaç temin edin ve ilaçlamaya başlayın.
  • Çim alanlarında kel kalan kısımlara yama çimi uygulayın ve potasyum ağırlıklı gübre ile gübreleyin.
  • Çicek yataklarındaki yazlık çicekleri sökün, toprağı havalandırın ve NPK gübresi karıştırarak toprağı birkaç gün dinlendirin.
  • Dinlenmiş çicek topraklarına çicek soğanları ekin ve kışlık çicek çeşitleri dikin. Her dikimden sonra can suyu vermeyi unutmayın.
  • Bu ayda yağmurların artması normaldir. Yağmur suyunu; variller veya büyük kaplar aracılığı ile biriktirin ve bitkilerinizi susuz kaldığında bu su ile sulayın. Bitkilere etkisini kısa sürede göreceksiniz.
  • Mevcut bahçe toprağını havalandırın. Havalandırmayı bahçe büyüklüğüne göre el ile veya havalandırma aletleri ile havalandırın.
  • Bahçede çalı veya sarmaşık gülleriniz var ise güllerin budamasını yapın ve topraktan çıkan yabani dalları kesin.
  • Bulunduğunuz yere göre kış soğuklarından çabucak etkilenecek bitkileri (kaktüs türleri, begonvil, aromatik bitkiler….) koruma altına alın. Bitki marketlerinizden kışlık bitki örüsü temin edin veya kapalı seralara alın.
  • Tohum vermeye başlamış çiceklerin tohumlarını toplayın. İlkbaharda toprağa ekmek için temiz güneş görmeyen bir yerde saklayın.
  • Bahçede bulunan yapı malzemelerinde (pergola, bank, bahçe çiti… gibi) zarar görmüş kısımları tespit edin ve tamir edin. Ahşap malzemelere kışlık koruyucu cila sürün.
  • Aromatik bitkilerinin yaprak, dal kısımlarını toplayın ve güneşli günlerde kurutmaya başlayın.
  • Bu dönemde bitkilere form budamasını yapın ve soğuk hava başlama döneminde bitirin.

KOLAY GELSİN….

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI/////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com
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