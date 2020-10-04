Ekim Ayında Bahçe işleri
- Öncelikle bahçenizi gözlemleyin ve eksikleri, yapılacak işleri belirleyin.
- Hangi bitki ilaçlanmalı, hangi bitkiler kurumuş, hangi bitkilerin yenilenmesi gerekir…. gibi işleri yapmak için not alın.
- Mevsim itibariyle yaprak döken bitki türleri kendi döngüsünü sağlamak için yapraklarını dökmeye başlar. Kuruyan yaprakları bir alanda toplayın ve doğal yaprak kompostu için biriktirin.
- Mevcut çim alanlarının temizliğini yapın ve havalandırma aletleri ile havalandırın.
- Çim alanlarınızda fungusit sorunu varsa mantar çeşidine göre ilaç temin edin ve ilaçlamaya başlayın.
- Çim alanlarında kel kalan kısımlara yama çimi uygulayın ve potasyum ağırlıklı gübre ile gübreleyin.
- Çicek yataklarındaki yazlık çicekleri sökün, toprağı havalandırın ve NPK gübresi karıştırarak toprağı birkaç gün dinlendirin.
- Dinlenmiş çicek topraklarına çicek soğanları ekin ve kışlık çicek çeşitleri dikin. Her dikimden sonra can suyu vermeyi unutmayın.
- Bu ayda yağmurların artması normaldir. Yağmur suyunu; variller veya büyük kaplar aracılığı ile biriktirin ve bitkilerinizi susuz kaldığında bu su ile sulayın. Bitkilere etkisini kısa sürede göreceksiniz.
- Mevcut bahçe toprağını havalandırın. Havalandırmayı bahçe büyüklüğüne göre el ile veya havalandırma aletleri ile havalandırın.
- Bahçede çalı veya sarmaşık gülleriniz var ise güllerin budamasını yapın ve topraktan çıkan yabani dalları kesin.
- Bulunduğunuz yere göre kış soğuklarından çabucak etkilenecek bitkileri (kaktüs türleri, begonvil, aromatik bitkiler….) koruma altına alın. Bitki marketlerinizden kışlık bitki örüsü temin edin veya kapalı seralara alın.
- Tohum vermeye başlamış çiceklerin tohumlarını toplayın. İlkbaharda toprağa ekmek için temiz güneş görmeyen bir yerde saklayın.
- Bahçede bulunan yapı malzemelerinde (pergola, bank, bahçe çiti… gibi) zarar görmüş kısımları tespit edin ve tamir edin. Ahşap malzemelere kışlık koruyucu cila sürün.
- Aromatik bitkilerinin yaprak, dal kısımlarını toplayın ve güneşli günlerde kurutmaya başlayın.
- Bu dönemde bitkilere form budamasını yapın ve soğuk hava başlama döneminde bitirin.
KOLAY GELSİN….
YÜKSEK PEYZAJ MİMARI/////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ