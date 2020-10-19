Elma Ağacının Özellikleri

Mutfağın sevilen meyvelerinden ve bin şifa kaynağı olan elma ağaçlarını tanımaya ne dersiniz?...Haydi başlayalım o zaman!

Elma ağaçları Rosaceae familyasından olup Latince ismi Malus diye bilinmektedir.

Elma ağaçları gerek çeşitlerinin fazla olması ile gerek yaşam isteklerinin seçici olmaması nedeniyle ülkemizde hemen her yerde yetişebilmektedir.

Elma ağaçları serin, ılıman yerlerde daha iyi yetişmektedir. Güneşli alanları ve bol ışık alan yerlerden hoşlanmaktadır.

Kumlu, tınlı, humusça zengin, nemli ve geçirgen topraklarda güzel gelişme göstermektedir.

Elma ağaçlarının toprak derinliği fazla ve hafif asit karakterli toprak cinsinden olmalıdır.

Ülkemizde elma üretimi, tüketimi ve ticareti oldukça yüksektir.

İçeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde hem kozmetik, hem ilaç sektöründe çokca tercih edilmektedir.

Elma; meyva dünyasında en çok türe sahip olan bir meyvelerdendir.

Elma ağaçları üretimine göre bodur, sarmaşık ve sarkıcı olarak bulunmaktadır.

Elma ağaçları; çelik, aşılama ve kök sürgünleri ile üretilmektedir.

Elma ağaçları uygun ortam ve yeterli bakım koşulları sağlandığında 7-8 metreye kadar boylanabilmektedir.

Elmanın rengi ve benekli durumu tadı ile orantılıdır.

Elma ağaçlarının dalları genişleyerek büyür bu nedenle çevresinde başka bitki istemez.

Elma ağaçları saksılarda da yetiştirilir. Ama daha çok verim almak için geniş ve derin toprak alanlara ihtiyaç duymaktadır.

Elma ağaçları aromatik kokusu ve yapısında bulunan mineraller, vitaminler nedeniyle çeşitli hastalıklar görülmektedir. En sık görülen hastalıkları; elma kurdu, yaprak biti, yaprak ağ kurdu, akarsitler, toprak altı kurtçukları, kabuklu bit, yaprak pası.

Elma ağaçları sadece bir dönem değil yılın her döneminde ağacın durumuna ve bulunduğu yerin özelliklerine göre belirli periyotlarda ilaçlama yapılmalıdır.

Elma ağaçları kış mevsiminde doğal gübrelerle, ilkbahar ve yaz dönemlerinde NPK gübrelerle gübrelenmelidir.

HUZUR, SAĞLIK,MUTLULUK SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE……