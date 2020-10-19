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18.10.2020
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Elma Ağacının Özellikleri

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com

Elma Ağacının Özellikleri

Mutfağın sevilen meyvelerinden ve bin şifa kaynağı olan elma ağaçlarını tanımaya ne dersiniz?...Haydi başlayalım o zaman!

  • Elma ağaçları Rosaceae familyasından olup Latince ismi Malus diye bilinmektedir.
  • Elma ağaçları gerek çeşitlerinin fazla olması ile gerek yaşam isteklerinin seçici olmaması nedeniyle ülkemizde hemen her yerde yetişebilmektedir.
  • Elma ağaçları serin, ılıman yerlerde daha iyi yetişmektedir. Güneşli alanları ve bol ışık alan yerlerden hoşlanmaktadır.
  • Kumlu, tınlı, humusça zengin, nemli ve geçirgen topraklarda güzel gelişme göstermektedir.
  • Elma ağaçlarının toprak derinliği fazla ve hafif asit karakterli toprak cinsinden olmalıdır.
  • Ülkemizde elma üretimi, tüketimi ve ticareti oldukça yüksektir.
  • İçeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde hem kozmetik, hem ilaç sektöründe çokca tercih edilmektedir.
  • Elma; meyva dünyasında en çok türe sahip olan bir meyvelerdendir.
  • Elma ağaçları üretimine göre bodur, sarmaşık ve sarkıcı olarak bulunmaktadır.
  • Elma ağaçları; çelik, aşılama ve kök sürgünleri ile üretilmektedir.
  • Elma ağaçları uygun ortam ve yeterli bakım koşulları sağlandığında 7-8 metreye kadar boylanabilmektedir.
  • Elmanın rengi ve benekli durumu tadı ile orantılıdır.
  • Elma ağaçlarının dalları genişleyerek büyür bu nedenle çevresinde başka bitki istemez.
  • Elma ağaçları saksılarda da yetiştirilir. Ama daha çok verim almak için geniş ve derin toprak alanlara ihtiyaç duymaktadır.
  • Elma ağaçları aromatik kokusu ve yapısında bulunan mineraller, vitaminler nedeniyle çeşitli hastalıklar görülmektedir. En sık görülen hastalıkları; elma kurdu, yaprak biti, yaprak ağ kurdu, akarsitler, toprak altı kurtçukları, kabuklu bit, yaprak pası.
  • Elma ağaçları sadece bir dönem değil yılın her döneminde ağacın durumuna ve bulunduğu yerin özelliklerine göre belirli periyotlarda ilaçlama yapılmalıdır.
  • Elma ağaçları kış mevsiminde doğal gübrelerle, ilkbahar ve yaz dönemlerinde NPK gübrelerle gübrelenmelidir.

HUZUR, SAĞLIK,MUTLULUK SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE……

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ ////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com
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