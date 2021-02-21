Ev Bitkileri Neden Hastalanır?

Merhabalar; bana birçok kez bu ve buna benzer sorular sormuştunuz. Artık bu soruları cevaplamanın zamanıı geldi. Hazırsanız! cevapları öğrenmeye başlayalım.

Ev bitkileri için ışık çok önemlidir. Ev bitkileri direk güneş ışığı sevmez. Günün büyük bir saatini direk güneş ışığı alan bitkilerde bozulmalar başlar. Yaprak uçlarında yanmalar, kurumalar oluşur. Bu nedenle bitkilerinizi direk güneş ışığı alan yerlerden uzak tutun.

Tüm ev bitkileri nemi, nemli ortamı sever. Bazı bitkiler (Areka, Galatya, Benjamin, Orkide…) çok nem severken, bazı bitkiler (ev menekşesi, kaktüs…) ise az nem sever. Bitkilerin bu özelliklerini baz alarak nem sağlayın. Bitkinin ihtiyacına göre yeterli oranda nem olmaz ise; bitki hastalanır. Tüm iç mekan bitkilerinde ortalama nem oranı %60-70 dir. Tropikal bitkilerde %80 civarındadır.

Ev bitkilerinde sıcaklık önemlidir. İç mekan bitkileri yeterli sıcaklıkta uygun gelişim gösterir. Yeterli sıcaklık alamayan veya ani sıcaklık değişimleri olan ortamlarda bulunan bitkilerde bozulmalar ve hastalanmalar başlar. Bazı bitkiler 8-15 derce sıcaklık isteği ideal iken bazı bitkilerin sıcaklık isteği 15-22 derece ideal olmaktadır. Bitkilerin uygun sıcaklık ortalamasına göre konumlamayı ihmal etmeyin.

Tüm bitkilerde sulama çok önemlidir. Her bitkinin su ihtiyacı farklıdır. Kaktüsler az su isterken kalatya, yelken çiceği, aşk merdiveni gibi bitkiler daha sık sulama ister. Bu nedenle mutlaka bitkilerinizin su ihtiyacını bilin ve suyu yeterli oranda yapın. Yeterli su alamayan bitkiler zarar görür ve zamanla ölüme neden olur.

Ev bitkilerinizi sularken suyun dinlenmiş ve kireçli olmamasına dikkat edin. Kireçli su zamanla toprağın kalitesini düşürür ve toprakta tuzlanmaya neden olur. Buda bitkinizde hastalanmalara yol açar.

Toprak kalitesi düşük olan ev bitkilerinde hastalanma çok gözlenmektedir. Bitkinizin yaşayabileceği toprak cinsini belirleyin. Orkideler ağaç kabuğu karışımlı toprakta yaşarken, kaktüsler kum oranı yüksek olan toprakta sağlıklı gelişim göstermektedir.

Yıl içerisinde ev bitkileri toprakta bulunan vitamin ve mineralleri azaltır. Vitamin ve mineralleri azalmış toprakta bitkilerde hastalanma olmaktadır. Bu nedenle iç mekan bitkileri için inorganik gübrelerden temin edin ve yılın belirli dönemlerinde gübre verin.

Açık havadan gelen, rüzgar aracılığı ile taşınan veya düşük toprak kalitesinde oluşan böceklenme ve bitki bakım hatalarından oluşan mantarlaşma durumları ev bitkilerinde hastalanmalara ve ölümlere yol açmaktadır. Böyle bir durumda bitkide görülen zararlıya göre ilaç temin edin ve düzenli olarak ilaçlayın.

Kolay gelsin!

BİR SONRAKİ YAZIDA RENKLERE GÖRE BAHÇE SİTİLLERİNDEN BAHSEDECEĞİM. SİZDEN KENDİ BAHÇE SİTİLİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ BANA EN SEVDİĞİNİZ RENGİ YAZIN GÖNDERİN……

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ