Ev bitkilerine yaz bakımı

Evdeki bitkilerinize yaz bakımı yaptınız mı? Yapmadıysanız gelin, hep birlikte yaz bitmeden yapılacak işleri gözden geçirelim!

Saksısı küçük gelen ev bitkilerinizi mevcut kendi saksısından bir numara büyük saksıya değiştirin. Eğer kendi mevcut saksısından çok büyük saksı değişimi yaparsanız bitkinizin gelişimi kök yönüne doğru kayacağından üst gelişimini yavaşlatır. Bu nedenle her zaman bulunduğu saksının bir numara büyük saksı ile değiştirmelisiniz.

Saksı seçiminde saksının kaliteli olmasına, ev dekorasyonunuza uygun olmasına ve drenaj deliklerinin bulunmasına dikkat edin. İçinde su tahliyesi yapmayan ve estetik olarak güzel gözükmeyen saksı, bitki gelişimini ve görüntüsünü olumsuz yapar.

Saksı değişimlerinde toprağa önem gösterin. Toprak bitki ihtiyacını karşılamalı ve bitki türüne göre uygun olmalıdır. Kaktüslere koyacağınız toprak ile açelyanıza veya orkide toprağına koyacağınız toprak bir değildir.

Evdeki bitkilerinize rutin ve aynı ölçüde sulamaya devam edin. Düzensiz ve yetersiz yapılan sulama bitkilerde sararmalar ve kurumalar meydana getirir. Sulama yaptığınızda saksı deliklerinden su çıktığını görürseniz yeterli su doygunluğuna ulaşmış demektir.

Yüksek sıcaklık ve nemden dolayı bitkilerde solgunluk ve kuruluk görülebilir. Böyle durumda bitkinizi hafif esintili yere koyun ve yapraklarına su püskürterek haftada bir veya iki kez nemlendirin.

Ev bitkilerinizin kurumuş, solmuş kısımlarını temizleyin. Temizlenmemiş bitki güzel gözükmez sağlıklı olmaz.

Ev bitkilerinizi çelik alma için çok uygun zamandır. Potos, benjamin, difenbachia gibi bitkilerinizin dal ve yaprak kısımlarını temiz ve su dolu bir kap içerisinde kolaylıkla köklendirerek çoğaltabilirsiniz.

Büyük ev bitkilerinizin yara almış gövde kısımlarını aşı macunu ile kapatın. Temiz sargı bezi ile bağlayın ve hava almasını engelleyin.

Yaz mevsiminin yüksek sıcaklığı ve neminden dolayı bitki kökleri fazla çalışır. Bu nedenle dışarıdan gübre ve vitamin ihtiyacı duyar. Bu ihtiyacı en kısa sürede karşılayarak bitkiyi sağlıklı görünümüne kavuşturmalısınız.

Yaz mevsiminde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de bitki hastalığıdır. Bitkilerinizi iyi gözlemleyin hastalık durumuna göre uzmandan yardım alarak ilaçlamaya başlayın. Zamanında yapılan ilaçlama bitkinin gelişimini olumlu yönde koruyacaktır.

HUZUR, MUTLULUK, SEVGİ SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE……