Ev İçinde Yetişebilen Çicekler

Sağlığımız için evde olduğumuz şu günleri; pozitif enerjilerle geçirmeye ne dersiniz?, Cevabınız ‘evet’ ise….Bu konuda size rengarenk çicekler yardımcı olacaktır. Nasıl mı?. İşte size bakımı kolay ev içerisinde yetişebilen birbirinden renkli on farklı çicekli bitkiler…..Haydi başlayalım…

· SAİNTPAULA ; Ev menekşesi denilen bu küçük bitkiler özellikle cam kenarını çok severler. Çicek renkleri pembe, mor, lila, beyaz olup yıl içerisinde çicekleri uzun süre bitki üzerinde kalır. Bakımı ve üretimi kolaydır.

· ECHEVERİA ; Sukkulent ailesinden olan bu bitkilerin genel görünümü çiceğe benzer. Bu nedenle yıl içerisinde çicekli görüntü verir. Üstelik yapraklarının renkli olması ile dikkat çekicidir. Fazla su istemez. Direk güneş ışığı istemez. Bakımı kolaydır.

· SPATHİPHYLLUM; Yelken çiceği olarak da bilinen bu bitki yıl içerisinde çicekleri uzun süre kalır. Beyaz çicekleri ile zarifliği simgeler. Özellikle nemli ve aydınlık mekanları seven bu bitkilerin ortamın havasınıda temizleme özelliği vardır.

· ANTHORIUM; Türkçe ismi Flamingo çiceği’dir. Oldukça dekoratif olan bu bitkinin en dikkat çekici özelliği çicekleridir. Çiceklerinin rengi pembe, kırmızı, beyazdır. Ama kırmızı rengi daha çok tercih edilmektedir. Yıl içerisinde çicekleri uzun süre bitki üzerinde kalır. Bakımı kolay olan bu bitki ortamdaki zehirli gazları temizleme özelliği ile de tercih edilmektedir.

· KALANCHOE; Kalanşo olarak da bilinen bu bitkiler succulent ailesindendir. Etli yaprakları ile dikkat çekicidir. Her dalından minik çicekler açar. Bakımı doğru yapıldığı sürece yıl içerisinde uzun süreli çicekli kalır. Çicek renkleri kırmızı,sarı,pembe,lila,turuncu,beyaz ‘dır. Bol ışık seven kalanşo bitkisi fazla sulanma sevmez.

· GARDENİA ; Gardenya bitkileri her daim yeşil olup yaprakları dökülmez. Parlak yaprakları ve bembeyaz çicekleri oldukça dikkat çekicidir. Yarı gölge yarı güneş ortamları sever. Bembeyaz çicekleri açtığında ortama mis bir koku salar.

· ROSA MİN .; Güller yetiştirilmesi ve üretimi açısından çok çeşitlidir. Bu çeşitliliği sayesinde evlerimizde de gül yetiştirebiliriz. Bodur minyatür gülleri cam önünde ve bol ışık alan ortamda rahatlıkla gelişim göstermektedir. Ortam sıcaklığı 15-25 derece arasındaki yerlerde çicekleri uzun süre açık olur. Bu minyatür güllerin boyu 20-30cm arasındadır. Çicek renkleri beyaz, kırmızı, sarı turuncu, pembe olur.

· BEGONİA; Begonya bitkileri çok çeşitli olup evde yetişen türleride mevcuttur. Bu türlerin boyu 20-30 cm arasında olup iri gül formunda çicekler açar. Direk güneş sevmezler. Bol ışık seven bu begonyaları iyi bakıldığa bol çicek verir. Çicek renkleri beyaz, kırmızı,turuncu sarı olur.

· İMPATİENS; Cam güzeli olarak da bilinen bu bitkilerin bahçede yetişen cam güzellerinden farklı olmasının nedeni daha iri ve daha büyük çiceklerinin olmasıdır. Yarı gölgeyi seven bu bitkiler fazla sulanmaktan hoşlanmazlar.

· AZELEA ; Genelde bahçede gördüğümüz açelyaları ev içerisinde uygun ortam şartları sağlanırsa rahatlıkla yetiştirilebilinir. Ama mutlaka bahar mevsiminden itibaren dış ortama alınmalıdır. Çok sıcak ortamda tutulmamalı, nemli bir ortam sağlanmalı, haftada bir kez yapraklarına duş aldırılmalı ve gübresi düzenli aralıklarla verilmelidir. Bu şartlar sonucunda açelyalar size muhteşem çiceklerini uzun süre gösterecektir.

· PRİMULA OBCONİCA ; Halk arasında onbiray çiceği olarakda bilinen bu bitki sıcak ortamları sevmez. Ev içerisinde serin esintili ve bol ışık alan yerlerden hoşlanır. Çicekleri yaprak arasında ince dallar şeklinde çıkar. İyi bakıldığında yıl içerisinde sürekli çicek açar. Kırmızı, beyaz, sarı mor,pembe,lila tıruncu gibi renkleri vardır.

YEPYENİ BİR YIL; SİZLERE SAĞLIK,HUZUR, MUTLULUK GETİRMESİ DİLEĞİMLE…….

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