Evde Çicek Zamanı

Çiceklerin pozitif enerjisine inanır mısınız? İnanın! çünkü çiçekler etrafına pozitif enerji yayarlar. Evinizde bu pozitif enerjiyi ister misiniz? Özellikle bu günlerde …………. Çiceklerin; sakinlik, dinginlik, rahatlatıcı, mutluluk verici, zihin açıcı gibi birçok faydalı özellikleri vardır. Evinizin her odası için ayrı ayrı çicekli bitki kullanabilirsiniz. Peki hangi odaya hangi çicekli bitki kullanmak istersiniz? Haydi gelin bu çicek açan bitkilerin bazılarını tanımaya başlayalım…..

Ev menekşesi (saintpaula): Ev menekşeleri yıl içerisinde sürekli çicek açar . Özellikle cam önünde olmalıdır. Bol ışık almalıdır. Mor pembe renklerini kullanın. Renkleri naif havası sizi rahatlatacaktır. Oturma odasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Orkide (phalaenopsis): Uzun süre çicek açması ile evine ışık katar. Orkide bitkileri estetik duruşuyla bulunduğu ortama güzellik katar. Bol ışık ve nemli ortamlarda rahatlar ve hızlı gelişme gösterir. Yemek masalarında, mutfakta, mutfak masasında kullanabilirsiniz.

Yelken çiceği( spathiphyllum): Son derece bakımı kolay olan bu bitki evinizin hemen her odasında kullanabilirsiniz. Çicekleri beyaz renkli olup yıl içerisinde uzun süreli olarak bünyesinde bulundurur. Hava temizleme özelliği ile yaşadığı yerin havasını temizler. Etrafa huzur verir.

Flamingo çiceği(Anthorıum ): Salon ve yatak odanızda bulundurabilirsiniz. Bakımı kolaydır. Bol ışık olan yerlerde güzel gelişme gösterir. Sık saksı değişimi sevmez. Çiceklerin kırmızı rengi; etrafı canlandırır ve enerji verir.

Açelya (Azalea ) : Nemli ve yarı gölgeli ortamları sever. Mutfak banyo gibi yerleri severler. İyi bakıldığında çicekleri yıl içerisinde uzun süre kalır. Çiceklerinin pembe ve tonları daha çok tercih edilmektedir. Bu renkler insana sevgiyi çağrıştır.

Echeveria (çicek sukkulent): Bu bitkiler yapılarında bulundurduğu su için fazla sulanma istemez. Bol ışık alanlarda ve sıcak ortamlarda rahatlıkla gelişme gösterir. Yaprak görünümü ile çicek desenine hitap eder. Bu nedenle bütün bir yıl çicekli görünüm sağlar. Yeşil ve tonları, kırmızı ve tonları mevcuttur. Evin hemen her yerinde rahatlıkla kullanılabilinir. Bakımı kolaydır.

Vazo-Kesme çiceği: Evinizde vazo veya kullanmadığınız kavanoz var ise içine biraz su , biraz dekoratif aksesuar(taş, heykel..) koyun ve içine istediğiniz kesme bahar çiceklerini yerleştirin. Ev içerisinde istediğiniz yere koyun. Odanızın hemen havasının değiştiğini ve sizi mutlu ettiğini fark edeceksiniz.

HUZUR VE MUTLULUK HEP SİZLERLE BERABER OLSUN……. SAĞLIKLI GÜNLER

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ///// YÜKSEK PEYZAJ MİMARI