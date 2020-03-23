Ev günlerimiz; devam ediyor. Bu aralar yaşadığımız sağlık sorunu nedeniyle enerjimiz düşük olabilir. Ama umudumuzu kaybetmek yok, hep birlikte enerjimizi yüksek tutabiliriz. Bunun birçok yöntemi var. Bunlardan biri doğanın saf enerjisini yaşantımıza çekmek. Elimizin altında bulunan malzemelerle, yapacağımız küçük dokunuşlarla; bitkilere bakım sağlayarak evimizin pozitif enerjisini yükseltebiliriz. Nasıl mı? Haydi başlayalım!

Unutmayın sağlıklı ve bakımlı bitkiler çevresine pozitif enerji yayar. Bu nedenle tüm ev bitkilerinizin bakımını ihmal etmeyin. Onlar güzelleşirse çevrede güzelleşir.

Saksısı küçük gelen bitkilerinizi mevcut saksısından bir numara büyük saksıya alın. Saksının sağlam olmasına ve saksı altında delik olmasına dikkat edin. Saksıda su birikmemesi için bu önemlidir.

Görünümü güzel olmayan bitkilerinizin kuruyan, sararan kısımlarını el veya makas yardımı ile kesin/kopartın. Sarmaşık olan bitkilerinizi plastik veya ahşap çubuklar ile destekleyin.

Susuz kalmış bitkilerinizi toprak kurudukça iki veya üç günde bir sulayın. Sulama yapacağınız kap ayrı olsun. Kullanacağınız su oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Yapraklı bitkilerinizin en az haftada bir olmak şartı ile su püskürterek nem ihtiyacını karşılayın. Nem ihtiyacı karşılanmış bitkiler sağlık gelişim gösterir.

Evinizde kullanmadığınız, kavanozları, sepetleri,kutuları….. saksı olarak değerlendirebilirsiniz. Evinizde hem şık hem doğal bir görünüm sağlayarak geri dönüşüm sağlamış olursunuz.

Yapraklı bitkilerinizin yarı odunlaşmış yapraklarını su dolu bir bardak içine koyarak köklenmesini sağlayın. Kaktüs veya succulent bitkilerinizi fazla olanları kökten ayırarak çoğaltabilirsiniz.

Haşlanmış yumurta, haşlanmış sebze sularınızı dökmeyin. Beş litrelik su şişelerinde biriktirin. Bitkilerinize doğal sıvı gübre elde etmiş olursunuz. Biriktirdiğiniz suyun şişesini kullanmadan önce çalkalayın. Bitkilerinize en az haftada bir bu su ile sulayın.

Mutfağınızdan arta kalan muz ve yumurta kabuklarını yine bitkilere doğal gübre için ayırın. Sağlam ve temiz bir kap içerisine muz ve yumurta kabuklarını küçük parçalara ayırın. Ayırdığınız parçaları zayıf ve solmuş bitkilerinizin toprağına karıştırın. Ardından su verin. Canlandığını yakın zamanda göreceksiniz.

Soğanlarınız veya sarımsaklarınız yeşil filiz vermeye başladı ise hemen küçük saksılara dikin. Diktiğiniz sarımsak ve soğan fidelerini insektisit zararına uğramış bitkinizin yanına koyun. Zamanla bitkide böceklenmenin azaldığını görebilirsiniz.

Meyvelerinizin (elma,limon,erik…) ve sebzelerinizin (domates, biber, salatalık..) çekirdeklerini atmayın. Çimlenmesini sağlayın. Çekirdekleri nemli bir peçeteye sarın, birkaç gün nem içerisinde bırakın ve dış kabuğun yumuşamasını sağlayın. Sonra çekirdekleri fazla derin olmayan topraklı saksıya yüzeyden minimum bir santim aşağısına ekin ve can suyunu verin. Zamanla büyümüş fidelerinizi bahçe içinde değerlendirebilirsiniz.

Bitkilerle uğraşmak;bize hem kaliteli zaman kazandırır, hem de pozitif enerjisi ile huzur verir .

SAĞLIKLI, HUZURLU VE MUTLU GÜNLERİ HEPBİRLİKTE YAŞAMAK DİLEĞİMLE……