Evde Geri Dönüşüm

Doğadan kopmadan evde huzur dolu vakit geçirebiliriz. Doğa için evimizdeki malzemeleri kullanarak verimli geri dönüşümler sağlayabiliriz. Nasıl mı? Çok basit!. Biraz sevgi, biraz ilgi, biraz sabır. Haydi başlayalım o zaman!!!

Evinizdeki meyve sebze kasalarını atmayın. Biraz boya biraz tamirat ve biraz da dekoratif objelerle saksı haline çevirin ve içine bitkilerini mini succulent bitkilerini dikerek, harika arajmanlar yapabilirisiniz.

Çillenmiş soğanlarınızı atmayın. Soğanları ikiye bölün. Kök kısmını saksınıza veya sebze bahçesine dikin ve can suyu vermeyi ihmal etmeyin. Yeni soğanlar elde edin. Ya da bütün soğanınızı su dolu cam kovanozun içine taban kısmı suda kalacak şekilde soğanınızı yerleştirin. Cam önüne koyun ve bol ışık almasını sağlayın. Belli bir süre sonra soğanınızın kök kısmının çoğaldığını üst kısmının daha çok geliştiğini fark edeceksiniz.

Filizlenmiş patateslerinizi ayırın. Patatesleri ikiye veya bütün şeklinde kumlu geçirgen ve hayvan gübresi ile karıştırılmış toprağa dikip yeni patatesler elde edebilirsiniz.

Kartondan yapılmış yumurta taşıma kalıplarını atmayın. Birkaç tane yumurta kalıplarını üst üste koyun. Üst kısmını nemlendirin. Göz kısımlarına birazcık toprak koyun ve içine istediğiniz çicek tohumunu ekebilirsiniz. Ektiğiniz tohumları sulamayı unutmayın. Kısa sürede çimlendiğini göreceksiniz.

Yemeklerde kullandığınız yumurtaların kabuklarını atmayın. Kabukları boş bir kasede biriktirin. Ufalayın. Cansız, sararmış bitkilerinizin toprağına karıştırın ve sulayın. Bitkilerinizin kısa sürede canlandığını göreceksiniz.

Evde çürümüş sarımsaklarınızı atmayın. 5 litrelik pet şişe su içerisine bozulmuş sarımsaklarınızı içine koyun ve bir hafta bekleyin. Sebze bahçenizde haftada bir kez kullanın. Bitki zararlılarının azaldığını görürsünüz.

Sebze pişirirken haşladığınız suyu dökmeyin. Bahçe bitkilerinizi sulamada kullanın. Kısa sürede farkı göreceksiniz.

Evinizde fazla birikmiş pet şişeleri atmayın. Bir yüzünü kesin. Diğer yüzeylerine; İster boyayın ister değişik figürler yapıştırın. Dekoratif görünüm elde edin. Kesilmemiş kısmı duvara monte edin. Kestiğiniz kısımdan toprak koyun ve içine istediğiniz sarkıcı bitkiyi dikin.

Domates, biber tohumlarını uygun bir kap içerisinde bekletin. Hafif nemlendirdikten sonra torflu toprağa dikin. Sulamasını yapın. Bekleyin. İyi bakım sonucu domates ve biberlerinize kavuşun.

Yağ tenekelerini atmayın. İçini tamamen temizledikten sonra dışına dekoratif görünüm sağlayın. Tabanına drenaj için birkaç delik açın. İçine istediğiniz bitkiyi dikin. Bitkinizin kısa sürede değişim gösterdiğini fark edeceksiniz. Çünkü tenekenin yapısında bulunan elementler toprağı besler.

Okumuş gazete ve dergileri atmayın. İhtiyacınız olduğu kadar ayırın. Tohum ekiminde size yardımcı olacaktır. Özellikle sert kabuklu tohumlarınızın çimlenmesinde etkilidir. Nemlendirilmiş gazete sayfalarına sarılmış ve bekletilmiş tohumlar daha çabuk çimlenme gösterir.

Unutmayın her şey doğa için……doğadan gelen doğaya gider….. SAĞLIKLI GÜNLER

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI