Evdeki Malzemeyle Saksı Yapımı

Evdeki bitkilerinizin yaşam alanlarını yani saksılarını; evde bulunan malzemeleri kullanarak biraz farklı görünümler elde etmeye ne dersiniz?. Nasıl mı? Haydi başlayalım!...

Mutfaktaki meyve-sebze kasalarınızı atmayın. Değerlendirin. Kasayı güzelce temizleyin. Dış kısmını isterseniz dilediğiniz renge boyayın, ya da desenli sticker ile süsleyin. İçine kalın naylon örtü yerleştirin. Ahşap yapıştırıcı veya eşya zımbası ile örtüyü sabitleyin. Su giderici için birkaç delik açın. Drenaj örtüsü temin edin ve dip kısma serin. İşte aromatik bitki(maydanoz,dereotu, nane…) yetiştirici saksınız hazır.

Büyük veya küçük ölçülerdeki kavanozları bir kenara koyun ve temizleyin. Kavanoz dış kısmını istediğiniz modellerle süsleyin. İster cam boyası ile boyayın. İster renkli iplerle cam yapıştırıcı kullanarak dış kısmı kaplayın. Oldukça estetik görülen kavanozu köklendirme saksısı olarak kullanın. Bu kavonozlar; Potos yapraklarını veya hedera dalını suda köklendirme için ideal bir saksı olacaktır.

Yumurta kartonlarını atmayın. Birkaç tane yumurta kartonlarını üst üste koyun. Kenarlarını kalın iğne ve renkli iplerle dikin, tek görünüm elde edin. İplerin üzerine yine kendi tercihinize göre renkli boncuklar takarak daha da canlı bir görünüm elde edin. İşte tohum çimlendirme saksınız hazır. Kartonu sprey su püskürterek nemlendirin. Yumurta gözlerine torflu toprak koyun ve içine istediğiniz çiceğin tohumunu ekin. Yaptığınız bu saksı tohumunuzu çabuk çimlendirecek.

Konserve veya yağ tenekeleriniz atmayın. İçini ve dışını temizleyin. Tenekelerin alt kısmına drenaj için birkaç delik açın. Tenekenin yan yüzeylerini istediğiniz şekilde dizayn edin. İsterseniz boyayın, isterseniz küçük taşlar yapıştırın, isterseniz değişik figürlü etiketler yapıştırın. İşte toprak zenginleştirici saksınız hazır. İçine istediğiniz bitkiyi dikin. Metal kısımlar zamanla toprakta çözünme göstereceğinden toprağın değerlerini değiştirerek bitkinin vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayacaktır.

KOLAY GELSİN….