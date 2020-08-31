Eylül Ayında Bahçe İşleri

Yepyeni bir aydan yepyeni bahçe işlerine merhabalar!….Bu ayda bahçemizi ihmal etmiyoruz. Güzel ve sağlıklı bir bahçe için gerekli bahçe işlerini yerine getirmeliyiz. Peki bu ayda bahçede neler yapmamız gerektiğini biliyor musunuz?. Haydi hep birlikte eylül ayında bahçe işlerini gözden geçirelim.

Bahçenizi kontrol edin. Bahçenizde zarar görmüş; bitkilerinizi, süs havuzunuzu veya yüzme havuzunuzu, sulama sisteminizi, bahçe mobilyalarınızı tespit edin.

Kurumuş veya zarar görmüş bitkilerinizi budayın, temizleyin ve bahçenizden uzaklaştırın. Budadığınız kısımlara aşı macunu sürmeyi unutmayın.

Çim alanlarınızın drenaj problemi olan kısımlarını tamir edin. Çünkü sonbahar yağmurları ile çim yüzeyleriniz zarar görebilir.

Çim yüzeylerinizde mantarlaşan, yosunlaşan kısımlarını temizleyin ve uygun mantar ilacı ilaçlamayı unutmayın.

Bahçenizin tüm yerlerinde oluşmuş yabani otları temizleyin. Bahçenizin büyüklüğüne göre yabani otları elle veya ilaçla temizlemeyebilirsiniz.

Meyva-Sebze bahçelerinizin kurumuş sebze ve meyveleri temizleyin. Ayrık otlarını alın ve mevcut toprağını çapa yardımı ile havalandırın ve dinlenmeye bırakın.

Sonbahar yağmurlarını biriktirmeyi unutmayın. Yağmur yağdığında büyük veya küçük yani ihtiyacınıza göre kaplarla yağmur suyu biriktirin. Bitkilerinizin gelişimi için iyi olacaktır.

Bahçenizin mevcut tüm bahçe toprağını havalandırma aletleri ile havalandırın. Gerek gördüğünüz yerlere gerekli toprak takviyesi yapın ve toprağı tazeleyin.

Yaz mevsiminden yorgun çıkan bahçenizi organik gübre ile gübrelemeyi ihmal etmeyin. Özellikle meyva sebze bahçelerini, çicek yataklarını ve çim bölgelerinizin ihtiyaçlarına göre gübre verin. Zirai ilaç satan yerlerde, fidanlıklarda bu amaca göre çeşitli gübrelerden temin edebilirsiniz.

Çicek yataklarınızda bulunan geçmiş, kurumuş yaz çiceklerini çıkartın ve toprağını havalandırın. Çiceklikler için gübre kullanarak yeni kışlık çicekler için zemin hazırlayın. Kışlık soğanlı çicekleri ekmeye başlayabilirsiniz.

Yaprak döken bitkilerinizin bu aydan itibaren bulunduğunuz iklime göre yapraklarını dökmeye başlayacaktır. Dökülen yaprakları temizlemeye başlayın.

Bulunduğunuz yerin iklim özelliklerine göre yeterli yağmur yağmıyorsa yine bitkilerinizi düzenli aralıklarla sulamayı ihmal etmeyin.

KOLAY GELSİN……