Güllere yaz bakımı nasıl yapılır?

Yaz mevsiminde güllere nasıl bakılacağını biliyor musunuz? Haydi hep birlikte bu sorunun cevabını bulalım.

-Öncelikle bahçenizde mevcut güllerinizi tespit edin. Güllerinizin cinsini, türünü ve çeşidini belirleyin. Çünkü güllerde kendi cins ve türüne göre bakım farklılığı ister. Sarmaşık güller, bodur güller, çalı güller, baston güller, ağaç güller olmak üzere güller çeşitlere ayrılır.

-Güllerin yeteri kadar güneş ışığı aldığına emin olun. Bitkinin sağlıklı gelişebilmesi, bol çicek açması için yeterli oranda güneş ışığına ihtiyacı vardır.

-Yaz mevsiminde sıcaklığın artması ile birlikte tüm bitkilerin su ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle gülleri sulamayı ihmal edilmemelidir. Her gülün bulunduğu iklime göre su ihtiyacı farklılık göstermektedir. Mevcut güllerin toprağı el yardımı ile kontrol edilmeli ve toprak kuruluğuna göre su verilmelidir.

-Yaz mevsiminde bitki diplerinde yabani ot sayısı artar. Yabani otlar bitkinin besinini tüketir. Zamanla bitkiyi sağlıksız yapar. Bu nedenle gül diplerinde bulunan yabani otlar el yardımı veya ilaç yardımı ile temizlenmelidir.

-Güllerin kurumuş dallarını, yapraklarını temizleyin. Hem güzel gözükmesini hem sağlıklı olmasını sağlarsınız.

-Yaz mevsiminde güllerde fungusit ve insektisit zararlıları çok olmaktadır. Böyle durumlarda bitkinin hastalık durumuna göre 10 veya 15 gün aralıklarla ilaçlama yapılmalıdır.

-Güllerin yaz mevsiminde de gübreye ihtiyaçları vardır. İster sıvı ister granüllü halde olsun, bitkinizi belirli zaman aralıklarla gübrelemeyi ihmal etmeyin. NPK oranları dengede olan gübreleri tercih edebilirsiniz.

-Güllerin mevcut toprağını 10 veya 15 günde bir çapa yardımı ile havalandırın. Bu işlem bitki köklerinin rahatlamasını ve daha fazla besin almasını sağlar.

HUZURLU, MUTLU, SAĞLIKLI GÜNLERİNİZİN OLMASI DİLEĞİMLE……