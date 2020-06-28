Havuz Yapımı

Havuz yaptırırken veya yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinizi biliyor musunuz?! haydi hep birlikte öğrenmeye ne dersiniz? Başlayalım..!

Bahçenizi gözlemleyin. Bahçenizin en fazla hangi bölümü kullanacağınıza karar verin.

Havuzunuzu mümkün olduğunca güneş gören ve yaprak dökmeyen bitkilerin olduğu kısma yapın.

Bahçenizin kapasitesini baz alarak; yaptıracağınız havuz büyüklüğünü belirleyin.

Havuz bahçede düz bir zeminde olmalıdır. Hem havuzun estetiği hem fonksiyonelliği açısından önemlidir.

Havuz için belirlediğiniz yerin alt yapısı önemli olup, havuz betonu bir defada dökülmelidir.

Havuz izolasyonu ve devir daim sistemi kontrol edilip uygun bir şekilde monte edilmelidir.

Havuz temizliğinde kullanılan malzeme seçimine özen gösterin ve havuz temizliğini düzenli bir şekilde yapın.

Unutmayın; havuz için ayıracağınız bütçe; havuz yapımında kullanılan malzeme cinsine ve çeşidine göre farklılık gösterir.

Kendi aile yapınıza göre havuzunuzun derinlik oranlarını belirleyin. Çocuklu ailelerde çocuk için derinliği daha az olan bölmeler oluşturun.

Gece kullanımlar için su içi ve su dışında kullanacağınız aydınlatmalar sağlam ve uzun ömürlü olmasına dikkat edin. Güneş enerjisi ile çalışan aydınlatmalardan seçebilirsiniz.

Havuz içi kaplamada kullanılan malzeme; piyasada çok çeşitli olup evinizin, havuz şeklinizin yapısına göre tercih edebileceğiniz renk, stil ve dekorda olmasına önem gösterin.

Yaptıracağınız havuzun güvenli olmasına özen gösterin. Çocuklar ve hayvanlar için güvenlik havuz çemberleri, örtüleri temin edin.

Havuz bahçede önemli unsurdur. Bu nedenle havuz yaptırmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alın.

KOLAY GELSİN….

HUZUR, SAĞLIK, MUTLULUK GÜNEŞ GİBİ İÇİNİZİ ISITMASI DİLEĞİMLE……