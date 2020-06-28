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Havuz Yapımı

Havuz yaptırırken veya yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinizi biliyor musunuz?! haydi hep birlikte öğrenmeye ne dersiniz? Başlayalım..!

  • Bahçenizi gözlemleyin. Bahçenizin en fazla hangi bölümü kullanacağınıza karar verin.
  • Havuzunuzu mümkün olduğunca güneş gören ve yaprak dökmeyen bitkilerin olduğu kısma yapın.
  • Bahçenizin kapasitesini baz alarak; yaptıracağınız havuz büyüklüğünü belirleyin.
  • Havuz bahçede düz bir zeminde olmalıdır. Hem havuzun estetiği hem fonksiyonelliği açısından önemlidir.
  • Havuz için belirlediğiniz yerin alt yapısı önemli olup, havuz betonu bir defada dökülmelidir.
  • Havuz izolasyonu ve devir daim sistemi kontrol edilip uygun bir şekilde monte edilmelidir.
  • Havuz temizliğinde kullanılan malzeme seçimine özen gösterin ve havuz temizliğini düzenli bir şekilde yapın.
  • Unutmayın; havuz için ayıracağınız bütçe; havuz yapımında kullanılan malzeme cinsine ve çeşidine göre farklılık gösterir.
  • Kendi aile yapınıza göre havuzunuzun derinlik oranlarını belirleyin. Çocuklu ailelerde çocuk için derinliği daha az olan bölmeler oluşturun.
  • Gece kullanımlar için su içi ve su dışında kullanacağınız aydınlatmalar sağlam ve uzun ömürlü olmasına dikkat edin. Güneş enerjisi ile çalışan aydınlatmalardan seçebilirsiniz.
  • Havuz içi kaplamada kullanılan malzeme; piyasada çok çeşitli olup evinizin, havuz şeklinizin yapısına göre tercih edebileceğiniz renk, stil ve dekorda olmasına önem gösterin.
  • Yaptıracağınız havuzun güvenli olmasına özen gösterin. Çocuklar ve hayvanlar için güvenlik havuz çemberleri, örtüleri temin edin.
  • Havuz bahçede önemli unsurdur. Bu nedenle havuz yaptırmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alın.

KOLAY GELSİN….

HUZUR, SAĞLIK, MUTLULUK GÜNEŞ GİBİ İÇİNİZİ ISITMASI DİLEĞİMLE……

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com
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