Havuz Yapımı
Havuz yaptırırken veya yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinizi biliyor musunuz?! haydi hep birlikte öğrenmeye ne dersiniz? Başlayalım..!
- Bahçenizi gözlemleyin. Bahçenizin en fazla hangi bölümü kullanacağınıza karar verin.
- Havuzunuzu mümkün olduğunca güneş gören ve yaprak dökmeyen bitkilerin olduğu kısma yapın.
- Bahçenizin kapasitesini baz alarak; yaptıracağınız havuz büyüklüğünü belirleyin.
- Havuz bahçede düz bir zeminde olmalıdır. Hem havuzun estetiği hem fonksiyonelliği açısından önemlidir.
- Havuz için belirlediğiniz yerin alt yapısı önemli olup, havuz betonu bir defada dökülmelidir.
- Havuz izolasyonu ve devir daim sistemi kontrol edilip uygun bir şekilde monte edilmelidir.
- Havuz temizliğinde kullanılan malzeme seçimine özen gösterin ve havuz temizliğini düzenli bir şekilde yapın.
- Unutmayın; havuz için ayıracağınız bütçe; havuz yapımında kullanılan malzeme cinsine ve çeşidine göre farklılık gösterir.
- Kendi aile yapınıza göre havuzunuzun derinlik oranlarını belirleyin. Çocuklu ailelerde çocuk için derinliği daha az olan bölmeler oluşturun.
- Gece kullanımlar için su içi ve su dışında kullanacağınız aydınlatmalar sağlam ve uzun ömürlü olmasına dikkat edin. Güneş enerjisi ile çalışan aydınlatmalardan seçebilirsiniz.
- Havuz içi kaplamada kullanılan malzeme; piyasada çok çeşitli olup evinizin, havuz şeklinizin yapısına göre tercih edebileceğiniz renk, stil ve dekorda olmasına önem gösterin.
- Yaptıracağınız havuzun güvenli olmasına özen gösterin. Çocuklar ve hayvanlar için güvenlik havuz çemberleri, örtüleri temin edin.
- Havuz bahçede önemli unsurdur. Bu nedenle havuz yaptırmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alın.
KOLAY GELSİN….
HUZUR, SAĞLIK, MUTLULUK GÜNEŞ GİBİ İÇİNİZİ ISITMASI DİLEĞİMLE……
YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ