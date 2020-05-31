Haziran Bahçesi Nasıl Olmalı

Haziran geldi, yaz geldi. Bahçelere hareketlilik geldi. Nasıl mı? Haydi Herkes Bahçeye…..!

Haziran Bahçesi; temiz olmalıdır. Bahçenizi gözlemleyin. Kurumuş kısımları kesin, pislenmiş yerleri temizleyin, atıkları bahçenizden uzaklaştırın. Temiz bahçe her zaman güzel gözükür.

Haziran bahçesi; bakımlı olmalıdır. Bahçenizin durumuna göre mevcut bitkilerinizi kontrol edin. Bitkilerinizin kurumuş, solmuş kısımlarını budayın. Budadığınız yerlere aşı macunu sürün. Hastalıklı bitkilerinizi hastalığının durumuna göre düzenli periyotlarda ilaç uygulayın. Bu dönemde hava sıcaklığın yükselmesiyle bitkinizin su ihtiyacı artacaktır. Bu nedenle bitkilerinizi düzenli sulayın. Çicekli bitkilerinize fosfat ağırlıklı gübre, yeşil yapraklı bitkilerinize azot ağırlıklı gübre kullanın. Özellikle çimlerinizin bakımını ihmal etmeyin.

Haziran bahçesi; renkli olmalıdır. Yaz mevsiminin cıvıl cıvıl havasını bahçenize yansıtın. Renkli çiceklerle bahçenizi şenlendirin. Bahçenizin iklim şartlarına göre rengarek çicekler seçin ve evinizden de görebileceğiniz uygun yerlere dikimini yapın. Rengarek çicekler size pozitif enerji verecektir.

Haziran bahçesi rahat ve dinlendirici olmalıdır. Bahçenizde bozuk olan süs havuzlarınızı, pergolanızı, bahçe mobilyanızı tamir edin. Drenaj probleminin kaynağına göre uzman kişi tarafından yardım alarak çözün. Sorunları çözülmüş bahçe içerisinde bulunmanız size keyifçe geçireceğiniz bir zaman dilimi sunacaktır. Ağaçların altına minderler koyun, uygun yerlere salıncak yerleştirin, yemyeşil çimlerin üzerinde güneşlenin. Bahçenizin keyfini çıkarın.

Haziran bahçesi gölgelendirmeli ve serinletmelidir. Artan sıcaklığın hararetini azaltmak için bahçenizin güzelliğinden yararlanın. Bahçenizde şemsiyelere yer açarak gölgeli ortamlar oluşturun. Süs havuzunun görüntüsü ve sesi ile serinleyin. Küçük veya büyük ölçülerde yapabileceğiniz süs havuzları bahçenize hareketlilik ve estetik katacaktır.

Haziran bahçesi eğlenceli olmalıdır. İçerisinde top oynayabileceğiniz, eğlenebileceğiniz, saklambaç oynayabileceğiniz…. yerler oluşturun. Bahçenizde gereksiz olan eşyaları kaldırın, kurumuş bitkileri sökün ve rahat hareket edebileceğiniz mekanlar yapın. Müzik mekanı, satranç mekanı… gibi alanlar oluşturun. İnanın çok eğeleneceksiniz.

Haziran bahçesi huzur vermelidir. Bakımlı, renkli bir bahçe görüntüsü her zaman ve her daim size huzur verecektir. Sağlıklı bitkiler, renkli aksesuarlar, yemyeşil çimler, mis kokulu meyva ağaçları, taptaze sebzeler size huzuru sunacaktır.

HUZUR, MUTLULUK, SEVGİ SİZLERLE OLSUN…..