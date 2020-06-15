İncir Ağacının Özellikleri

Yaz mevsiminin en tatlı meyvelerinden inciri tanımaya ne dersiniz?Haydi başlayalım o zaman!!!....

Latince ismi ‘Ficus carica’ dır.

Subtropik bir meyve olan incir, ülkemizin hemen her yerinde kolaylıkla yetişmektedir.

Ege bölgemizde incir yetiştiriciliği ve incir ticareti en üst seviyede olup ülkemizin incir ihtiyacının büyük çoğunluğu buradan karşılanmaktadır.

İncir ağaçları ılıman bitki örtüsünde daha iyi gelişmektedir. Yaz mevsimini ve kurak yerleri severler.

Meyve dönemi Nisan ayında başlar Eylül-Ekim ayına kadar devam eder.

Meyveleri hem yaş hem kuru olarak tüketilmektedir.

İncir ağaçları toprak yönünde çok secici değildir. Ama kireçli, derin, kumlu-killi topraklarda yetişen incir ağaçlarının meyveleri yüksek kalitede olur.

İncir ticareti en çok yapılan meyvelerdir. Üretimde incirler; yetiştirme yapısına göre sofralık, kurutmalık olarak ikiye ayrılır.

İncir ağacı geniş taç yapısına sahip olduğundan tek başına dikilmelidir. Uygun ortamda hızlı gelişme gösteren incir ağaçları budamaya elverişlidir.

İncir ağaçlarında yüksek verim elde etmek ve bitkiyi kontrol altına almak için üç çeşit budama yapılır. Şekil budaması, ürün budaması, gençleştirme budaması olarak sınıflandırılmaktadır.

İncir ağaçlarının üretimi çok kolaydır. Tohum ve çelik yöntemleri ile üretilmektedir.

İncir ağaçları yaprak dökendir. Yaprak yüzeyleri geniş, loplu ve tüylüdür. Yapraklarının toz tutma özelliği nedeniyle hava temizleme özelliği vardır.

İncir meyveleri yüksek lif içermektedir. İçerinde bulunan mineraller ve vitaminle sayesinde birçok hastalıklara karşı koruyucu özelliği vardır. Özellikle ilaç sektörü ve kozmetik sektöründe sıklıkla tercih edilmektedir.

SEVGİ, HUZUR,MUTLULUK SİZLERLE OLSUN……