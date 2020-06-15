İncir Ağacının Özellikleri
Yaz mevsiminin en tatlı meyvelerinden inciri tanımaya ne dersiniz?Haydi başlayalım o zaman!!!....
- Latince ismi ‘Ficus carica’ dır.
- Subtropik bir meyve olan incir, ülkemizin hemen her yerinde kolaylıkla yetişmektedir.
- Ege bölgemizde incir yetiştiriciliği ve incir ticareti en üst seviyede olup ülkemizin incir ihtiyacının büyük çoğunluğu buradan karşılanmaktadır.
- İncir ağaçları ılıman bitki örtüsünde daha iyi gelişmektedir. Yaz mevsimini ve kurak yerleri severler.
- Meyve dönemi Nisan ayında başlar Eylül-Ekim ayına kadar devam eder.
- Meyveleri hem yaş hem kuru olarak tüketilmektedir.
- İncir ağaçları toprak yönünde çok secici değildir. Ama kireçli, derin, kumlu-killi topraklarda yetişen incir ağaçlarının meyveleri yüksek kalitede olur.
- İncir ticareti en çok yapılan meyvelerdir. Üretimde incirler; yetiştirme yapısına göre sofralık, kurutmalık olarak ikiye ayrılır.
- İncir ağacı geniş taç yapısına sahip olduğundan tek başına dikilmelidir. Uygun ortamda hızlı gelişme gösteren incir ağaçları budamaya elverişlidir.
- İncir ağaçlarında yüksek verim elde etmek ve bitkiyi kontrol altına almak için üç çeşit budama yapılır. Şekil budaması, ürün budaması, gençleştirme budaması olarak sınıflandırılmaktadır.
- İncir ağaçlarının üretimi çok kolaydır. Tohum ve çelik yöntemleri ile üretilmektedir.
- İncir ağaçları yaprak dökendir. Yaprak yüzeyleri geniş, loplu ve tüylüdür. Yapraklarının toz tutma özelliği nedeniyle hava temizleme özelliği vardır.
- İncir meyveleri yüksek lif içermektedir. İçerinde bulunan mineraller ve vitaminle sayesinde birçok hastalıklara karşı koruyucu özelliği vardır. Özellikle ilaç sektörü ve kozmetik sektöründe sıklıkla tercih edilmektedir.
SEVGİ, HUZUR,MUTLULUK SİZLERLE OLSUN……