Karanlık Oda İçin Bitkiler

Evde bitki mi yetiştirmek istiyorsunuz? eviniz fazla ışık almıyor mu? Az ışık da hangi bitkilerin yaşayabileceğini bilmiyor musunuz? O halde size; aşağıda fazla ışık istemeyen karanlık odalarda rahatlıkla yetiştirebileceğiniz, 10 farklı bitkilere bir göz atmanızı öneririm. Haydi başlıyoruz!.

1-Ficus elastica (Kauçuk): Bakımı kolay olan bu bitkinin yaprakları kalın ve geniş yüzeylidir. Oldukça dolgun bir görüntüsü vardır. Gün içinde iki üç saat gün gören kısımlarda rahatlıkla gelişebilmektedir.

2-Hedera helix (orman sarmaşığı); Sarmaşık olan bu bitkiyi evinizde fazla ışık almayan kısımlarında yetiştirebilirsiniz. Özellikle banyo gibi karanlık ve nem oranı yüksek olan yerlerde hızlı gelişme göstermektedir. Sarkıcı özelliği nedeniyle askılı saksılara koyabilirsiniz. Ayrıca banyodaki kötü kokuları filtreler.

3-Aglonema spp. (çin herdemyeşili); Desenli yaprakları; sap üzerinde çoklu gruplar halinde durur. Oldukça dolgun görünümlü ve dekoratiftir. Özellikle oda içerisinde masa üstünde köşelerde ve raflarda rahatlıkla kullanabilinir.

4-Sansevieria spp.(kılıç bitkisi); Kılıcı andıran yaprakların görünümü dik ve etlidir. Bu bitkinin bakımı oldukça kolaydır. Boylanarak büyüyen bu bitkilerin gövde kısımları yoktur. Loş ortamlarda da rahatlıkla gelişir. Büyüklüğüne göre ister yerde ister masa üstünde bakabilirsiniz .

5-Difenbachia (difenbahya); Difenbahya bitkisi; kendi ailesinde çok çeşitli ve gösterişli türleri vardır. Genel itibari ile çok ışık isteyen türleri ve az ışık isteyen türleri vardır. Bu nedenle her ortama kolaylıkla uyum sağlayan difenbahyalar fazla ışık almayan odalarda da yetiştirilmesi mümkündür.

6-Philodendron (yaprak güzeli ); Direk güneş ışığını sevmeyen bu bitki günde iki üç saat gün ışığı gören yerlerde de rahatlıkla gelişme göstermektedir .

7-Aloe vera ; Sukkulent yapısı sayesinde fazla sulamaya ihtiyaç duymaz. Sıcak ortamlardan hoşlanan bu bitkiler evin hemen her köşesinde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Direk güneş ışığı alamayan ama günde iki üç saatte olsa gün ışığı gören yerde de yaşayabilmektedir. Mutfak, salon, balkon gibi yerlerde masa üstünde, cam önünde,raflarda konumlandırabilirsiniz. Ayrıca bu bitki ortamdaki zararlı gazları temizler.

8-Nephrolepis exaltata (aşk merdiveni); İlginç yaprak yapısı ve dolgun görüntüsü ile bulunduğu ortamın havasını değiştiren aşk merdiveni bitkileri odada yüksek kısımlara koyacağınız saksılarda rahatlıkla gelişme göstermektedir. Direk güneş ışığından hoşlanmazlar. Günde iki üç saat gün ışığı gören yerlerde rahatlıkla gelişme gösterir.

9-Scındapsus (potos); Sarmaşık yapısı ile göz dolduran bir güzelliği vardır. İyi bakıldığında hızlı büyüme gösterir. Nemli ortamları seven bu bitki banyo, mutfak gibi fazla ışık görmeyen karanlık odalarda rahatlıkla yetiştirilmektedir .

10-Zamıoculcas (Zamia); Kuvvetli kök yapısı ve dayanıklı yaprak görünümü ile oldukça estetik görünüme sahiptir. Bu bitkinin büyüklüğüne göre ev içerisinde her yerinde konumlandırabilirsiniz. İster yüksek aydınlık, ister düşük aydınlık yer olsun bitki her ortama uyum sağlar ve gelişimini rahatlıkla sürdürür.

KOLAY GELSİN……

HAYDİ YAZIN BİR SONRAKİ YAZ NE OLSUN?. https://www.instagram.com/tasozdemirozlem