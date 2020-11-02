Kasım Ayında Bahçe İşleri

Yılın on birinci ayıda geldi, hoş geldi. Bahçelere bakım zamanı geldi. Havaların biraz daha soğuduğu bu ayda bahçenizde hangi işlerin yapılması gerektiğini biliyor musunuz?!!.... Haydi başlayalım.

Bahçenizi gözlemleyin. Unutmayın herkesin bahçe ölçüsü, bahçenin bulunduğu yüzeyi ve yaşadığı iklimi farklıdır. Bu farklılıklar baz alarak bahçenizde yapılması gereken işleri belirleyin.

Yaprak döken bitkilerinizin; kurumuş yapraklarını yerden bir tırmık yardımı ile veya el ile temiz bir torbaya koyarak temizleyin.

Yaprakları doldurduğunuz bu torbayı yaprak gübresi oluşturmak için bir köşeye koyun. Hafifçe püskürtme yöntemi ile tüm yaprakları; torba içinde nemlendirin ve bir köşede bekletin. Bu nemlendirme işlemini haftada birkez uygulayın. Uyguladıktan sonra elinize eldiven geçirin ve yaprakları ezin. İyice küçük parçalar haline getirin. Birkaç ay geçtikten sonra bahçe toprağı ve torf ile bu yaprakları karıştırın( 3 te bir oranında). Elde ettiğiniz karışımı bir ay süre ile açık alanda bekletin ve sonra ağaçların dilberine veya sebze bahçesinin toprağının üzerine örtün. Bu karışım bitkilerinizi soğuktan koruyacaktır ve bitkilerinizi besleyecektir.

Bu ayda devam eden yağmurları değerlendirin. Büyük varillere veya büyük kaplara yağmur sularını biriktirin. İhtiyaç halinde bu suyu bitkiler için kullanın.

Bulunduğunuz yerin hava şartlarını baz alarak erken donları tesbit edin. Erken donlardan zarar görecek bitkilerinizi, zirai marketlerinden temin edeceğiniz örtüler ile mevcut bitkilerinizi sarın ve erken donlardan koruyun.

Çicek yataklarında yazdan kalan çicekleriniz var ise çicekleri sökün veya çicekleri saksılara dikin kapalı ortama, seralara alın.

Meyve ağaçlarınızı özellikle elma, erik, armut, vişne gibi ağaçlarınızın erken don hava durumu yok ise budama işlemini yapın.

Sebze bahçesinin toprağını çapalayın, havalandırın ve yabani otları ayıklamaya devam edin. Yine bulunduğunuz yerin hava şartlarına göre toprak yüzeyini malçlayın.Bu işlem kışın toprak donmasını en aza indirir.

Güllerin budamasını yapın. Çicekleri geçmiş güllerinizi temizleyin. Dip kısmından çıkan dalları kesin. Çok çatallanma yapmış dalları budayarak rahatlatın. Kesimi 45 derece açı ile yapın ve donlardan etkilenmemesi için aşı macunu ile kapatın.

Pergola, çardak, teras için kullanılan ahşap malzemelerine kışlık cila sürün.

Çim yüzeyleri kontrol edin. Biçme işleminizi düzenli aralıklarla devam edin. Yosunlaşmış kısımları temizleyin.

KOLAY GELSİN….