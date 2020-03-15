Limon Nasıl Bir Bitkidir?

Enerjimizin düşük olduğu bu dönemde doğanın tüm güzelliği; içimizi ısıtsın. Bitkileri tanımak, bitkilerle uğraşmak bize pozitif enerji verir. O halde bu pozitif enerjiyi almak için mart ayının bol vitamini ve doğal antibiyotiği olan limon meyvesini tanımaya ne dersiniz? Haydi o zaman başlayalım!!!

Limon bitkisi turunçgiller ailesinden olup Latince ismi ‘citrus limon’ dur.

Bahçe ve saksılarda kolaylıkla yetiştirilmektedir.

Ortalama 3-7 m boylanmaktadır.

Çicekleri beyaz olup kokuludur. Çiceklenme dönemi bahar dönemi ve yaz başlangıcıdır.

Düzensiz büyüme gösteren limon ağaçları dikildikten bir yıl sonra form budaması istemektedir.

Budama meyve döneminden önce yapılmalı, meyve veren dallar kesilmemelidir. Meyveli durumunda ise kalın ve zarar görmüş dallar kesilmeli bitkinin daha fazla güneş ışığı alması sağlanmalıdır.

Yaşlı limon ağaçlarının daha çok meyve vermesi ve meyve kalitesinin yüksek olması için form, gençleştirme budamaları yapılmalıdır. Budamadan doğru orantıda verim almak için uzmandan yardım alınmalıdır.

Tropik ve subtropik bitkisi olan limon ağaçları saçak kök yapısına sahiptir. Bu nedenle dikim yapılacak alanın toprak derinliği ve genişliği bitki için yeterli olmalıdır.

Güneşi ve ışığı çok severler.

Limon ağacı sağlıklı gelişebilmesi için toprağı tınlı, kumlu, gübreli ve drenajı çözümlü topraklarda yer alması gerekir.

Toprak ph derecesi 5,5-6 olmalıdır.

Tohum, aşı ve çelikle üretilmektedir.

Toprak kurudukça su verilmelidir. Çicekli dönemdeyken su azaltılmalıdır.

Limon ağaçları çok rüzgar alan yerde bulundurulmamalıdır. Rüzgar alan yerlerde bitkinin çicekleri zarar görür, meyve kalitesi ve oranı düşer.

Limon ağaçlarının yapraklarında bitlenme, yaprak kıvırcıklığı ve yaprak sararması gibi durumlar çokca görülmektedir. Bu gibi durumlara rastlandığında hemen müdahale edilmelidir. Yaprak sararması için azot miktarı fazla olan gübre kullanılmalı, bitlenme içinde böcek türüne göre uygun insektisit ilaçlarından kullanılmalıdır.

Limon ağaçlarının meyvelerinin yapısında bulunan vitamin ve mineraller in sayesinde hem kozmetik hem ilaç sektöründe oldukça tercih edilmektedir.

Mutfağın baş tacı olan limonlar çorbalarda salatalarda sıkça tercih edilmektedir.

Yapısında bulunan asitler, enzimler nedeniyle zararlılardan koruyucu özelliği vardır. Antibakteriyel ürünlerin yapımında limon bitkisinden yararlanılmaktadır.

SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR BİZLERİ SIMSIKI SARMASI DİLEĞİMLE……