Mısır Bitkisi Nasıl Yetişir?

Yaz akşamlarının vazgeçilmez sokak lezzetlerinden mısırın nasıl yetiştiğini ve nasıl bir bitki olduğunu biliyor musunuz?. Bilmiyorsanız adım adım mısır bitkisini tanımaya başlayalım o zaman…

Buğdaygiller familyasından olup tarım bitkisi olarak bilinmektedir.

Tek yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin boyu iki metreden fazla boylanabilir.

Yaprakları mızrak şeklinde olup iri yapıya sahiptir.

Erkek ve dişi çicekleri vardır. Ama bitkinin ayrı kısımlarında yer alır. Dişi çicekler mısır kocandan çıkan püsküllerdir.

Mısır bitkisi toprak yönünden çok seçici değildir. Su tutma kapasitesi yüksek verimli topraklarda ürün kalitesi yüksek olur.

Toprak ph oranı 5-8 arasında olmalıdır.

Mısır bitkisi 20-30 derece arasında verimlilik gösterir. Bu verimlilik döneminde bol su ister. Bu nedenle bahçenizin drenaj problemi olan yerinde veya sulak toprak kısmına diktiğiniz mısır bitkileri sağlıklı gelişme gösterir.

Yıl içerisinde toprağı havalandırma, tazeleme ve gübreleme işlemleri mısır verim kalitesini artmasını sağlar.

Mısır ekiminde toprak sıcaklığı önemlidir. Ortalama sıcaklık 12 derece ile 18 derece arasında olmalıdır.

Mısır bitkisinin koçanında, yapraklarında ve püsküllerinde bulunan lifler, mineraller, bileşenler ve vitaminler nedeniyle gıda sektöründe ve tıp sektöründe sıkça tercih edilmektedir.

SEVGİ,HUZUR,MUTLULUK SİZİNLE OLMASI DİLEĞİMLE ……