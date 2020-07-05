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05.07.2020
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Muz Ağacının Özellikleri

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com

Muz Ağacının Özellikleri

  • Muz ağacının Latince ismi ‘’Musa Sapientum’’ dur.
  • Sıcak iklimi seven çok yıllık kalıcı bir bitkidir.
  • Yurdumuzda Akdeniz bölgesinde daha çok yetişmektedir.
  • Muz ağaçlarının gövdesi toprak altında olup rizom yumru şeklindedir. Toprak üstünde kalan ve yapraklarının çıktığı sap kısmada yalancı gövde olarak adlandırılmaktadır.
  • Muz bitkisi meyve dönemindeyken yalancı gövdeden sap ve çicek çıkar.
  • Muz ağacının meyveleri bir sap üzerinde dizilmiş halde bulunur.
  • Meyveleri mineral ve vitamin bakımından zengin olduğundan özellikle kozmetik ve ilaç sektöründe cokca tercih edilmektedir.
  • Muz ağacının meyveleri tam olgunlaşmadan hasatı yapılır. Meyvelerin rengi koyu yeşilden açık yeşile dönmeye başladığı andan itibaren hasat başlanır.
  • Yaprakları geniş ve büyük olup yelpaze şeklindedir. Gövdeden çıkan bir uzantıda yer almaktadır.
  • Bitki aşırı rüzgarın olduğu kısımlarda zarar görür.
  • Muz ağacı yılın her mevsiminde; toprak havalandırılması yapılmalıdır. Özellikle meyve vermeden ve meyve zamanında topraktan fazla besin alması için havalandırmaya ihtiyaç duymaktadır.
  • Yeterli bakıldığında hızlı uzama gösterir.
  • Sulama düzenli yapılmalı, özellikle yaz aylarında yapılan sulamaya dikkat edilmeli. Nemi seven bir bitki olduğundan belli zaman aralıklarla muz ağacı nemlendirilmelidir.
  • Muz ağacında meyve kalitesini yükseltmek için düzenli budama yapılmalıdır. Yaşlı ve yoğun yapraklar sap kısmından budanmalı, kurumuş dallar kesilmelidir.
  • Muz ağacları organik gübre bakımından zengin, kumlu, kompost ve iyi drene edilmiş topraklardan hoşlanmaktadır. Toprağın ph 6-7 arasında olmalıdır.
  • Muz ağaçları hem çelik hem tohum ile üretilmektedir. İster tohum ister çelik üretim olsun, ortam sıcaklığı mutlaka min.15-20 derece arasında olmalıdır.
  • Muz ağaçlarında en çok görülen hastalıklar; yaprak renk bozukluğu, kök çürüklüğü ve bitlenmedir. Bu nedenle hastalık görülür görülmez uygun ilaç verilerek bitki iyileştirilmelidir.

HUZUR, SAĞLIK,MUTLULUK SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE…..

YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com
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