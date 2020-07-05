Muz Ağacının Özellikleri
- Muz ağacının Latince ismi ‘’Musa Sapientum’’ dur.
- Sıcak iklimi seven çok yıllık kalıcı bir bitkidir.
- Yurdumuzda Akdeniz bölgesinde daha çok yetişmektedir.
- Muz ağaçlarının gövdesi toprak altında olup rizom yumru şeklindedir. Toprak üstünde kalan ve yapraklarının çıktığı sap kısmada yalancı gövde olarak adlandırılmaktadır.
- Muz bitkisi meyve dönemindeyken yalancı gövdeden sap ve çicek çıkar.
- Muz ağacının meyveleri bir sap üzerinde dizilmiş halde bulunur.
- Meyveleri mineral ve vitamin bakımından zengin olduğundan özellikle kozmetik ve ilaç sektöründe cokca tercih edilmektedir.
- Muz ağacının meyveleri tam olgunlaşmadan hasatı yapılır. Meyvelerin rengi koyu yeşilden açık yeşile dönmeye başladığı andan itibaren hasat başlanır.
- Yaprakları geniş ve büyük olup yelpaze şeklindedir. Gövdeden çıkan bir uzantıda yer almaktadır.
- Bitki aşırı rüzgarın olduğu kısımlarda zarar görür.
- Muz ağacı yılın her mevsiminde; toprak havalandırılması yapılmalıdır. Özellikle meyve vermeden ve meyve zamanında topraktan fazla besin alması için havalandırmaya ihtiyaç duymaktadır.
- Yeterli bakıldığında hızlı uzama gösterir.
- Sulama düzenli yapılmalı, özellikle yaz aylarında yapılan sulamaya dikkat edilmeli. Nemi seven bir bitki olduğundan belli zaman aralıklarla muz ağacı nemlendirilmelidir.
- Muz ağacında meyve kalitesini yükseltmek için düzenli budama yapılmalıdır. Yaşlı ve yoğun yapraklar sap kısmından budanmalı, kurumuş dallar kesilmelidir.
- Muz ağacları organik gübre bakımından zengin, kumlu, kompost ve iyi drene edilmiş topraklardan hoşlanmaktadır. Toprağın ph 6-7 arasında olmalıdır.
- Muz ağaçları hem çelik hem tohum ile üretilmektedir. İster tohum ister çelik üretim olsun, ortam sıcaklığı mutlaka min.15-20 derece arasında olmalıdır.
- Muz ağaçlarında en çok görülen hastalıklar; yaprak renk bozukluğu, kök çürüklüğü ve bitlenmedir. Bu nedenle hastalık görülür görülmez uygun ilaç verilerek bitki iyileştirilmelidir.
HUZUR, SAĞLIK,MUTLULUK SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE…..
YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ