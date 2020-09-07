Görüntüsüyle, tadıyla, duruşuyla insana hayranlık uyandıran nar ağacının nasıl, nerede yetişeceğini ve yetiştirileceğini; hangi iklim koşullarda yaşadığını biliyor musunuz? Haydi nar ağacını tanımaya başlayalım!

Nar ağacı; tropik ve subtropik bir ağaç olup yaprak dökendir.

Nar ülkemizde en çok Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kolaylıkla yetişmektedir.

Sıcak ve kurak iklimi sever. Hafif rüzgar esintili yerlerde sağlıklı gelişme gösterir. Kış iklimine dayanıklı olan nar ağaçları -10 dereceye kadar dayanmaktadır.

Nar ağaçları derin kök yapısına sahip olmakla beraber nemli, serin, geçirgen topraklarda verimini yükseltir.

Asitli ve alkali toprak yapısını sever ama toprak fazla tuzluluğundan fazla hoşlanmazlar.

Nar ağaçları yapısında bulunan mineraller ve vitaminler nedeniyle ticari kullanım amacı ile sıkça tercih edilmektedir. Özellikle kozmetik ve ilaç sanayisinde tercih edilmektedir.

Nar ağacının bulunduğu mevcut toprak; yıl içerisinde üç veya dört kez havalandırılmalıdır. Yabani otları temizlenmelidir.

Nar ağaçlarında budama üç türlü yapılmaktadır. Şekil budaması, Verim budaması, Gençleştirme budaması.

Nar ağaçlarının bakımında sulama oldukça önemlidir. Sulama düzenli yapılmalıdır. Meyvelerin son on veya onbeş gün olgunlaşma sürelerinde sulama yapılmamalıdır. Aksi halde nar ağacının meyvelerinde çatlamalara neden olur.

Sonbahar mevsiminde gübreleme yapılmalıdır. Özellikle bitkinin ihtiyacına göre NPK oranlı granül gübre verilmesi nar ağacı gelişimi için iyi olacaktır.

Sağlık, Huzur ve Mutluluğun Sizinle Olması Dileğimle…

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ /// YÜKSEK PEYZAJ MİMARI