Neden Evde Bitki Bakmalıyız?

Ev dekorasyonu tamamlar . Ev dekorasyonunda hangi sitili kullanırsanız kullanın, dekora hitap edecek bitki kullanımı; kullanılan dekorunu anlamlandırır .

Ev dekorasyonunda hangi sitili kullanırsanız kullanın, dekora hitap edecek bitki kullanımı; kullanılan dekorunu anlamlandırır Evdeki zehirli gazları yok eder . Ev içinde temizlik yaparken kullandığınız hijyen malzemelerinin kokuları ve etrafa saldıkları gazları en aza indiren bazı bitkiler vardır. Hedera, Kurdela çiceği,Spaty,Potos, Benjamin…..gibi bitkiler ortamdaki zehirli gazları emer. Özellikle mutfak, banyo gibi yerlere koyacağınız bu bitkileri ortamdaki zehirli gazları en aza indirecektir.

Ev içinde temizlik yaparken kullandığınız hijyen malzemelerinin kokuları ve etrafa saldıkları gazları en aza indiren bazı bitkiler vardır. Hedera, Kurdela çiceği,Spaty,Potos, Benjamin…..gibi bitkiler ortamdaki zehirli gazları emer. Özellikle mutfak, banyo gibi yerlere koyacağınız bu bitkileri ortamdaki zehirli gazları en aza indirecektir. Çocuklarla eğitici ilişki kurar . Ev içerinde yetiştirilen birkaç bitkinin bakımını çocuklarınıza verirseniz, onlara sorumluluk duygusunu sağlamış olursunuz .

Ev içerinde yetiştirilen birkaç bitkinin bakımını çocuklarınıza verirseniz, onlara sorumluluk duygusunu sağlamış olursunuz Hobi aktivitesi sağlar . Ev içinde bakacağınız bitkiler zamanla eğlenceli hobi aktivitesine dönüşecektir.

Ev içinde bakacağınız bitkiler zamanla eğlenceli hobi aktivitesine dönüşecektir. Ev içinde sınırları oluşturur . Odada kapatmanız gereken yerleri, lekeli duvar önlerini veya deforme masaların üstlerini gizlemek için Çicekli veya çiceksiz iç mekan bitkilerinden yararlanabilirsiniz .

Odada kapatmanız gereken yerleri, lekeli duvar önlerini veya deforme masaların üstlerini gizlemek için Çicekli veya çiceksiz iç mekan bitkilerinden yararlanabilirsiniz İnsan psikolojisini olumlu yönde etkiler . Günümüz koşullarında dışarıda stresin bolca yaşandığı anlarda, ev içerisinde kullandığınız bitki sizi psikolojik olarak rahatlatacak ve sizi dinlendirecektir.

. Günümüz koşullarında dışarıda stresin bolca yaşandığı anlarda, ev içerisinde kullandığınız bitki sizi psikolojik olarak rahatlatacak ve sizi dinlendirecektir. Huzurlu ve doğal bir ortam sağlar . Kentleşmenin getirdiği yeşil alan yoksunluğunu ev içerisinde kullanacağımız bitkilendirme ile evde huzurlu sakin bir hava oluşturabilirsiniz.

Kentleşmenin getirdiği yeşil alan yoksunluğunu ev içerisinde kullanacağımız bitkilendirme ile evde huzurlu sakin bir hava oluşturabilirsiniz. İlham verir ve üretkenliği arttırır . Bitkiler psikolojiyi olumlu yönde etkilemesi sonucu, insanda olumlu düşünmeyi, dikkat tamamlamayı ve motivasyonu arttırarak üretkenlik seviyesini artırır.

Bitkiler psikolojiyi olumlu yönde etkilemesi sonucu, insanda olumlu düşünmeyi, dikkat tamamlamayı ve motivasyonu arttırarak üretkenlik seviyesini artırır. Ortamdaki oksijen oranını yükseltir . Bitkilerin genel yapısı nedeniyle ortamdaki karbondioksiti alır , oksijeni verir.

. Bitkilerin genel yapısı nedeniyle ortamdaki karbondioksiti alır , oksijeni verir. Evdeki tozları emer . Gerek açık pencereden gelen, gerek eşyalardan gelen tozları; bitkiler yaprağındaki pigmetler sayesinde azaltır .

Gerek açık pencereden gelen, gerek eşyalardan gelen tozları; bitkiler yaprağındaki pigmetler sayesinde azaltır Gözleri dinlendirir . Günümüzde çok fazla bilgisayar, telefon gibi teknolojik aletlere odaklanarak bakmanın sonucunda göz; fazla ışık ve ısıya maruz kalır ve bunun sonucunda yorgun göz sendromları başlar.Bu nedenle ev içersinde yetiştireceğiniz bitkilere uzun süreli bakmak gözleri belli oranda dinlenmesini sağlayacaktır.

Madem bitkilerin bu kadar çok faydası var !. Haydi o zaman evinizde bitki yetiştirin.

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YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ