Neden Evimizde Bitki Olmalı?
Merhabalar!!! Haydi! ..’ Hep beraber Neden evimizde bitki olmalı?’ sorusuna 10 adımda cevap bulalım?
- Bitkiler içinde bulunduğumuz havanın kalitesini yükseltir. Daha fazla oksijen salımı yapar. Havadaki yararlı gazları ortaya çıkarır. Odanızda bulunan zehirli kimyasal gazları temizler. Özellikle kimyasal ürünlerden çıkan zehirli gazlar, sigara dumanı, is ve pas gibi olumsuz atıkları bulunduğu ortamda en aza indirir ve havanın taze olmasını sağlar. Özellikle benjamin, hedera, calathea, areca, spaty, kentia…. gibi salon bitkileri bulundukları ortamın havasını yüksek oranda temizler.
- Bazı salon bitkileri etrafına koku yayar (gardenia, hedera, kalanchoe,rosa.,…). Bu kokuların bulunduğu ortamdaki hava insana mutluluk verir, kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar.
- Bitkiler bulundukları ev ortamında insanların daha iyi düşünmesini sağlayarak zihinsel sağlığını iyileştirir. Bitkilere bakmak, onlarla ilgilenmek kişiye sorumluluk aşılar ve daha iyi düşünmesini sağlar.
- Bitkiler; ses seviyesini azaltıcı özelliği nedeniyle hem iç hem dış mekanda çokca tercih edilmektedir. Gürültülü apartman dairelerindeki yüksek ses miktarını en aza indirerek ses izolasyonu yapar ve ses kalitesini rahatlatır.
- Salon bitkileri rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bitkinin yaprağı ile, çiceği ile vermiş olduğu etkinin paralelinde insanlarda görülen günlük stresi azaltır. Ortamı ferahlatır. Özellikle yatak odasına uygun türden konulan iç mekan bitkileri kişinin rahat uyumasını sağlar.
- Konsantreyi arttırıcı özelliği ile çalışma odalarında sıkça tercih edilir. Ofis bitkileri (yucca, draceana, benjamin…) bulundukları ortamda kişilerin dikkat ve konsantrasyonunu arttırarak daha verimli çalışılmasını sağlar.
- Pozitif enerji kaynağı olan iç mekan bitkileri etraftaki negatif enerjiyi yok eder.Özellikle eğrelti otu,kasımpatı, lavandula, saintpaula…… gibi iç mekan bitkilerinin etkileri fazladır.
- Uzun süre kapalı ortamlarda toksik maddelerin fazla birikmesi insan sağlığına (baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı) olumsuz etki yapar. Oysa iç mekan bitkileri ile bitkilendirilmiş odalar insan sağlığını olumlu derecelerde etki ederek hastalara iyileşme sağlar.
- Ev içerisine uygun türde bitkiler koyulduğunda mekanları güzelleştirir. Estetiği yüksek olan salon bitkileri tüm odalar için kullanıldığında her odaya ayrı bir hava katar.
- Odanızdaki istemediğiniz görüntüleri gizler. Odanız büyük ise bitkilerle sınırlandırarak ev içerisinde doğal perde oluşturur. Çok ışık alan yere bitkilerle gölgeleme sağlanabilinir.
BİTKİLERİN VERDİĞİ POZİTİF ENERJİ SİZİ SARMASI DİLEĞİMLE……………………. SAĞLIKLI GÜNLER.
YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ