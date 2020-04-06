Nisan Ayının Yeşillikleri

Merhabalar!!!..... Nisan ayının yeşillikleri olan dereotu, nane, tere bitkilerinin özelliklerini, nasıl yetiştiğini, hangi toprak istediklerini……… kısaca bu yeşillikleri tanımaya ne dersiniz? Haydi başlayalım o zaman…

DEREOTU; Zararlı böcekleri iten yararlı böcekleri çeken aromatik yapısı ile mutfakta sıkça tercih edilmektedir. İlkbaharda ekilmesi en uygun zamandır. Bol ışık isteyen bu bitki gübreli toprakta rahatlıkla yetişir. Bahçede ve saksıda kolaylıkla gelişim gösterir. Dağınık büyüdüğü için geniş alan ister. Toprak kurudukça su verilmelidir. Sebze bahçesinde; diğer yeşilliklerin dışında üretilmelidir. Dereotu bitkisi güzel kokusu nedeniyle çabuk hastalanabilir. Bu nedenle bitkide hastalık görülür görülmez doğal ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Dereotu hem çelik hem tohum ile üretilmektedir. Tohumların kolayca çimlenmesi için nemli bir bez arasında 3-4 saat bekletilip toprağa öyle ekilmelidir. Tohum ekimi veya çelikten ekimi sonrasında mutlaka bitkiye can suyu verilmelidir.

NANE; Ballıbabagiller ailesinden olup yaklaşık 25 türü vardır. Çok yıllık otsu grubuna girmektedir. Nane için en uygun zaman ilkbahar mevsimidir. Yapısında bulunan maddeler nedeniyle aromatik bitki grubuna girmektedir. Nane toprağı süzek olmalı, ph derecesi 7 ve organik gübre bakımından zengin olmalıdır. Güneşli alanlardan hoşlanan nane bitkisi yarı gölge yarı güneşli alanlarda iyi gelişme gösterir. Nane bitkileri çok sulanmayı sevmez. Toprak kontrol edilerek su verilmelidir.

TERE; Turpgiller familyasından olan bitki yapısında bulunan maddelerden dolayı aromatik bitkiler sınıfındadır. Tere yarı gölge yarı güneşli ortamlarda, organik gübre bakımca zengin topraklarda sağlıklı gelişmektedir. Tere bitkisi hem tohum hem çelik ile üretilmektedir. Tohum ile üretimde seçeceğiniz saksının derinliği fazla olmamalıdır. Saksı altında drenaj için delikler olmalıdır. Organik bakımdan zengin toprağa ekeceğiniz tere tohumlarının aralıkları, derinlikleri min. bir santim olmalıdır. Tohumları ektiğiniz saksıyı cam önüne yani bol güneş ışığı alan yere veya balkonunuza koyabilirsiniz. Ekimi yaptığınız tere tohumlarını n can suyu vermeyi unutmayınız.

SEVGİ,HUZUR, MUTLULUK SİZİ SARMASI DİLEĞİMLE……………..SAĞLIKLI GÜNLER

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI