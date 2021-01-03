Ocak Ayında Bahçedeki İşler

Bahçenizi her zaman sağlıklı ve güzel gözükmesini istiyorsanız yıl içerisinde bahçe bakımını ihmal etmemelisiniz.Eminim hiç pişman olmayacaksınız!. Bu ayda da boş durmuyoruz!, Bahçeye bakım yapmaya devam ediyoruz. Haydi başlayalım o zaman!

Her bahçenin büyüklüğü, içindeki bitki çeşitliliği ve bulunduğu iklim şartları farklıdır. Bu farklılıklar göze alarak bakım yapmaya başlayın.

Tüm bitkilerin kış mevsiminde (aralık-ocak-şubat) uyku- dinlenme döneminde olduğunu unutmayın.

Bahçe içerisinde bazı bitkilerin yerlerini değiştirmek istiyorsanız bu uyku-dinlenme döneminde değişim yapabilirsiniz.

Bahçenizdeki; kar, yağmur ve rüzgar gibi hava şartlarından etkilenen bitkilerinizi tespit edin ve bakımlarını yapın.

Hava şartlarından etkilenen bitkilerin kırılmış dallarını budama makası ile budayın ve budadığınız kısma aşı macunu sürün. Karla kaplanmış çalı, çicek veya ağaçlarınızı süpürge, fırça veya tırmık yardımı ile temizleyin.

Bu ayda don olaylarına dikkat edin. Donlardan etkilenebilecek bitkilerinizi tespit edin. Bitki koruyucu örtüler temin edin ve bitkilerinizi bu örtülerle sarın.

Çim yüzeylerinizin yosunlaşmış, hastalanmış kısımlarını belirleyin ve uygun ilaç ile ilaçlayın.

Çim yüzeylerin İlkbahar mevsiminde daha güçlü çıkmasını istiyorsanız bu ayda doğal gübrelemeyi ihmal etmeyin.

Sebze bahçenizi kontrol edin. Donmuş kurumuş veya zarar görmüş sebzelerinizi yenileyin ve temizleyin.

Bu ayda sebze bahçenizin toprak koruyucu olarak doğal hayvan gübresi kullanabilirsiniz. Yanmış doğal gübre toprak altı bitki köklerini sağlıklı tutacaktır.

Kış sebzelerinin olgunlaşmış olanlarını toplamayı ihmal etmeyin (karnabahar,ıspanak,turp,havuç..).

Meyve ağaçlarınızı kışlık yağ kullanmadıysanız bu ayda kullanabilirsiniz. Kışlık yağ meyva ağaçlarınızda olası zararlılara, yaralanmalara ve hastalıklara karşı kullanılır.

Ocak ayı; bahçe içinde bulunan mobilyalarınızı, pergolalarınızı, şemsiye ve diğer bahçe dekor malzemelerinizin bozulan kısımlarını tamir edeceğiniz güzel bir zamandır. Bulunduğunuz iklim şartlarına göre bahçe dekor malzemelerinizi koruma örtülerini kullanmayı unutmayın.

Bu aylarda bahçe toprağında drenaj sorunu gözükür. Bu sorun gözüken alanlara drenaj çözümü için açık kanal veya kapalı kanal sistemini kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda bir uzmandan yardım alın.

Bu ayda şiddetli rüzgarlar çok olur. Bitkilerin rüzgar yönünü tespit edin ve bitkilerinizi destek çubukları ile kuvvetlendirin. Kuvvetlenen bitkiler; olası rüzgar savrulmalarına karşı dayanıklı olur.

SEVGİ,HUZUR,MUTLULUK SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE…..

BİR SONRAKİ YAZI NE OLSUN? (HAYDİ YAZıN!) https://www.instagram.com/tasozdemirozlem