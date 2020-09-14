Ofis Bitkileri

Kendi ofisinize veya arkadaşınızın ofisine bitki alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, haydi o zaman öğrenmeye başlayalım.

İster kendi ofisiniz ister arkadaşınızın ofisi olsun, mutlaka bitki kullanacağınız odanın; güneşlenme, rüzgar, ısı, sıcaklık durumunu öğrenin. Bu bilgi bitki seçiminde çok işinize yarayacaktır.

Tercih yaptığınız bitkinin ölçülerini ,ofis odasında konumlandıracağınız alana göre belirleyin. Büyük ofis odalarında küçük iç mekan bitki tercihi başarısız olacaktır. Bitki kendini göstermeyecek ve alanı doldurmayacaktır. Ya da küçük oda için seçilen büyük boy iç mekan bitkileri alanda çok yer kaplayacağından alanı kullanışsız hale getirecektir.

Seçtiğiniz

Ofiste bitkiyi nasıl kullanmak istediğinize karar verin. Masa üstü mü, cam kenarı mı, duvara monteli mi yada askıda mı, rafta mı olacağına karar verin. Bu seçim bitki alımında size yardımcı olacaktır.

Ofis için seçilen bitkiler; genelde dayanıklı, bakımı kolay olan türlerden olmalıdır.

Tercih ettiğiniz bitkiler; estetik yönden ofisinize değer katmalıdır. Ofisinizin mobilya stiline rengine ve dizaynına uyum sağlamalıdır.

Yine seçeceğiniz bitkileri koyacağınız saksılarda yine ofisiniz için önemli bir yere sahiptir. Saksılar bitkinin ihtiyacını karşılamalı, bulunacağı mekanı yansıtmalı ve dayanıklı olmalıdır.

Masaüstü için seçeceğiniz ofis bitkileriniz; kullanım alanlarınızı çok kaplamamalı, amacına uygun olmalı (perdeleme, kapatıcı) ve estetik yönü ile göz doldurmalıdır.

Askıda kullanacağınız bitkiler sizin çalışmanızı engellemeyecek şekilde konumlandırmalıdır.

Yapacağınız duvar bitkilendirilmesi ile dar alan ofislerinizin havasını değiştirmek mümkün. Duvar bitkilendirilmesi yaparken mutlaka işin uzmanından destek alın. Bu yapacağınız dizayn çalışmasında doğru karar almanızı sağlayacaktır.

BİTKİLERİN POZİTİF ENERJİSİ SİZİ SIMSIKI SARMASI DİLEĞİMLE…….