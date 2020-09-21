Ofis dekorasyonu için en iyi 10 bitki

Ofisinizin havasını değiştirecek, hem göze hem sağlığınıza değer katacak on harika bitkiyi tanımaya ne dersiniz? Haydi gelin tanışalım!

Yucca massengena (Yukka): Yarı gölge yarı güneş seven bu bitki çok sulanmayı sevmez. Toprak kurudukça su verilmelidir. Odunsu gövde yapının tepesinden çıkan yapraklarının uçları sivridir. Ofisinizde köşelere, kapı girişlerine ve karanlık kısımlara koyabilirsiniz.

Draceana marginata (Drasena): Yucca gibi dallanma ve yapraklanma görüntüsünü yansıtsa da; draceana’nın gövdesi; daha ince ve yarı odunlaşmış halidir. Yaprakları iki veya üç renkli olabilir. Estetik yönü daha ağır basmaktadır. Hafif rüzgarları sever. Pencere önü, ofis mobilyalarının ara bölümlerine koyabilirsiniz.

Areca palms (Areka): Bol ışık seven bu bitki; yapraklanma ve dallanma yapısı salaş olup ev palmiyesi olarak adlandırılmaktadır. İyi bakıldığında hızlı gelişme göstermektedir. Yaz aylarında haftada iki kez, kış aylarında haftada bir kez fıs fıs sulama ile yapraklarının nemlendirilmesini ister. Ofisinizde geniş alanlara, girişlere koyabilirsiniz. Ortamdaki kimyasal kokuları azaltır. Mekanın havasını temizler.

Howea forsteriana (Kentia): Areca ailesinden olup areca bitkisine göre daha kalın gövdeli ve geniş parçalı yapraklıdır. Nemi seven bu bitki düzenli sulama ister. Kendi yapısında bulunan enzimler sayesinde bulunduğu ortamın havasını temizler. Özellikle ofis ortamında kötü kokuların yoğun olduğu kısımlara koyabilirsiniz. Başka bitkilerle; grup bitkilendirilmesi rahatlıkla yapılır.

Ficus benjamin (Benjamin): Her daim yeşil yapraklı bu bitki gelişim dönemlerinde kendisini yenilemek için eski yapraklarını döker. Özellikle ağaç görümü özelliği ile bulunduğu mekana bahçe havası katar. Toprak kurudukça su verilmeli ve direk güneş almamalıdır. Ofisinizde istediğiniz köşelere ve kapatıcı yerlere koyabilirsiniz.

Ficus elastica (Kauçuk): Geniş ve kalın yaprakları ile bulundukları mekanı doldurur. Bakımı oldukça kolaydır. Haftada bir veya iki kez yapraklarının nemlendirilmesini isterler. Direk güneş ışığından hoşlanmazlar. Bulunduğu ortamın tozunu temizleyerek ortama temiz hava sağlar.

Monstera deliciosa (Monstera): Parçalı ve büyük yaprakları ile dikkat çekicidir. Tek başına kullanılmalıdır. Havai kökleri vardır. Yapısındaki bulunan özellikler sayesinde bulunduğu ortamın kötü kokularını emer ve temiz hava sağlar. Ofisinizde geniş alanlarda kullanabilirsiniz.

Sanseveria (Kılıç çiceği): Paşa kılıcı olarak da bulunan bu bitki bakımı kolaydır. Fazla su istemezler. Direk güneş sevmezler. Yapısında bulunan etsi yaprakları ile succulent ailesindendir. Büyüklüğüne göre ister masanızda ister ofis ayıracında ister köşe kapatıcı olarak kullanabilirsiniz.

Difenbachia (Difenbahya): Her daim yeşil olan bu bitki yaprak renkleri ve desenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Toprak kurudukça su verilmelidir. Ortamın havasını temizler. Büyüklüğüne ve çeşidine göre ofisinizin her yerinde rahatlıkla koyabilirsiniz.

Schefflera (Şeflera): Her daim yeşil yapraklı bu bitki hem alacalı hem yeşil rengi ile dikkat çekicidir. Yaprakları parçalıdır. Gövdesi ince dal üzerine sarılı yaprakları vardır. Bakımı kolaydır. Özellikle ofisinizde ayıraç olarak kullanabilirsiniz.

SEVGİ,HUZUR MUTLULUK SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE….

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI