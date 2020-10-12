Orkide bakımının püf noktaları

Evdeki bütün orkideleri bir araya getirin. Bakım yapacağız. Haydi başlıyoruz!

-Öncelikle tüm orkidelerinizi gözlemleyin. Hangisinin yaprakları zayıflamış veya deforme olmuş, hangisinin çiçekleri dökülmüş, hangisinin toprağı azalmış, hangisi böceklenmiş gibi tespitlerin notlarını bir kağıda yazın veya etiket üzerine ihtiyaç duyduğu şey yazın ve saksısına yapıştırın.

-Yaprakları deforme olmuş orkidelerinizin kurumuş yapraklarını kesin. Azot miktarı fazla olan gübrelerden NPK gübre temin edin. Bu gübreyi bitki marketlerinde veya fidanlıklarda bulabilirsiniz. Gübreyi önerilen oranda su ile karıştırın. Orkidenize 10-15 günde bir gübreli sudan bitkinin yapraklarına fıs fıs yardımı ile ıslatın. Kısa sürede değişimi göreceksiniz.

-Çiçekleri dökülen, solan orkidelerinizin çiçeklerini kesin. Kurumuş çiçeklerini toparlayın. Çiçeksiz kalan dalları temiz bir makas yardımı ile dal boğumlarını dikkate alarak budamanızı yapın. Kahverengileşmiş kısmın altında iki veya üç boğum kalacak şekilde 45 derecelik açı ile kesin. Daha sonra orkideyi bol ışık alan yerde konumlandırın. Kısa sürede bitki kendini toparlayacaktır.

-Toprağı azalmış veya saksısı küçük gelen orkidenizin mevcut saksısından bir numara büyük saksı temin edin. Saksının şeffaf; plastik, mika veya cam olmasına özen gösterin. Saksının altında drenaj deliklerinin olup olmadığını kontrol edin. Yeni orkide toprağı ile bitkinizin saksısını değiştirin. Kısa sürede bitkinin rahatladığını görebilirsiniz.

-Saksı dibinden kurumuş orkidelerinizin köklerini kontrol edin. Orkide saksısını çıkarın ve köklerini kontrol edin. Kurumuş veya çürümüş kökleri temiz bir makas yardımı ile budayın. Ardından temiz orkide toprağı ile toprağını tazeleyin. Yine NPK gübresinden kök kuvvetlendirici ile gübreleyin.

-Tüm bakımları yapmanıza rağmen bitkiniz solgun gözüküyorsa orkide yeterli nem almadığını gösterir. Unutmayın orkide nemli ortamlarda daha iyi gelişme gösterir. Haftada bir veya iki kez yapraklarına dallarına su püskürtün. Yada birkaç buz kalıbını bitkinin toprak üstüne koyun. Bu şekilde de bitki günlük nem ihtiyacını karşılayacaktır.

-Orkidenizi 10 veya 15 günde bir doğal gübre verin. Evdeki malzemelerden yararlanabilirsiniz. Kaynayıp soğutulmuş yumurta, patates suyu veya bir kavanozda bekletilmiş muz kabuğu suyu orkidenizin toprağını dökün ve kısa zamanda orkidenizin güçlenmesini tanık olun.

KOLAY GELSİN…