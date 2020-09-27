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Yazarlar
27.09.2020
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Saksıda Havuç Nasıl Yetişir?

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com

Saksıda Havuç Nasıl Yetişir?

Mutfakların vazgeçilmez sebzesi havucu saksıda yetiştirmeye ne dersiniz? O zaman başlayalım!

  • Öncelikle birkaç tane havuç temin edin. Havuçlar çürük ve ezik olmamasına dikkat edin.
  • Temiz bir yere havuçlarınızı alın. Kesme tahtınıza üzerine yerleştirin.
  • Havuçların sap kısmından yaklaşık bir parmak kalınlığında temiz bir bıçak yardımı ile kesin.
  • Kestiğiniz havuçların sap kısımlarını ayırın. Temiz geniş bir kap içerisine saplı havuçların kesilen kısmı suyun içinde yeşil yaprak kısmı yukarıda olacak şekilde yerleştirin.
  • Havuçları yerleştirdiğiniz suyun kap derinliği ortalama iki parmak genişliğinde olması yeterlidir.
  • Havuçlu kabınızı direk güneş almayan aydınlık bir yere alın ve havuçların suda kalan kısımlarının saçaklı kök oluşuncaya kadar bekleyin.
  • Saçaklı kökleri oluşan havuçları sudan çıkarın ve temiz bir havlu ile kurulayın.
  • Oldukça derin ve geniş bir saksı temin edin. Unutmayın havuçların toprak altı sebzeleridir. Bu yüzden derin toprak alanı isterler.
  • Saksının drenaj deliklerinin olmasına dikkat edin. Saksı dibine drenajın kolay işlemesi için küçük çakıl taşlarından yerleştirin. Yerleştirdikten sonra saksı içerisine toprağı yerleştirin.
  • Havuç toprağının geçirgen, organik maddece zengin, kumlu-tınlı olmasına dikkat edin.
  • Saksıyı ve toprağı hazırladıktan sonra havucun sığabileceği kadar toprakta delikler açın.
  • Deliklere havuçlarınızı yerleştirin ve mevcut toprağı ile sıkıştırın. Saçaklanmış kısmı toprak içinde uç yani yeşillik kısmı yukarıda kalmasına dikkat edin.
  • Yerleştirdiğiniz havuçlara süzgeçli su kabı ile ilk can suyunu verin. Bundan sonra bulunduğunuz yerin hava durumuna göre düzenli sulamaya başlayın.
  • Yarı gölge veya güneşli bir yere koyarak havuçların gelişmesini bekleyin. Üst kısmındaki yapraklarının güzel gelişmesi havuçlarınızın sağlıklı geliştiğini gösterir.

KOLAY GELSİN…..

ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ/////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com
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