Saksıda Havuç Nasıl Yetişir?
Mutfakların vazgeçilmez sebzesi havucu saksıda yetiştirmeye ne dersiniz? O zaman başlayalım!
- Öncelikle birkaç tane havuç temin edin. Havuçlar çürük ve ezik olmamasına dikkat edin.
- Temiz bir yere havuçlarınızı alın. Kesme tahtınıza üzerine yerleştirin.
- Havuçların sap kısmından yaklaşık bir parmak kalınlığında temiz bir bıçak yardımı ile kesin.
- Kestiğiniz havuçların sap kısımlarını ayırın. Temiz geniş bir kap içerisine saplı havuçların kesilen kısmı suyun içinde yeşil yaprak kısmı yukarıda olacak şekilde yerleştirin.
- Havuçları yerleştirdiğiniz suyun kap derinliği ortalama iki parmak genişliğinde olması yeterlidir.
- Havuçlu kabınızı direk güneş almayan aydınlık bir yere alın ve havuçların suda kalan kısımlarının saçaklı kök oluşuncaya kadar bekleyin.
- Saçaklı kökleri oluşan havuçları sudan çıkarın ve temiz bir havlu ile kurulayın.
- Oldukça derin ve geniş bir saksı temin edin. Unutmayın havuçların toprak altı sebzeleridir. Bu yüzden derin toprak alanı isterler.
- Saksının drenaj deliklerinin olmasına dikkat edin. Saksı dibine drenajın kolay işlemesi için küçük çakıl taşlarından yerleştirin. Yerleştirdikten sonra saksı içerisine toprağı yerleştirin.
- Havuç toprağının geçirgen, organik maddece zengin, kumlu-tınlı olmasına dikkat edin.
- Saksıyı ve toprağı hazırladıktan sonra havucun sığabileceği kadar toprakta delikler açın.
- Deliklere havuçlarınızı yerleştirin ve mevcut toprağı ile sıkıştırın. Saçaklanmış kısmı toprak içinde uç yani yeşillik kısmı yukarıda kalmasına dikkat edin.
- Yerleştirdiğiniz havuçlara süzgeçli su kabı ile ilk can suyunu verin. Bundan sonra bulunduğunuz yerin hava durumuna göre düzenli sulamaya başlayın.
- Yarı gölge veya güneşli bir yere koyarak havuçların gelişmesini bekleyin. Üst kısmındaki yapraklarının güzel gelişmesi havuçlarınızın sağlıklı geliştiğini gösterir.
KOLAY GELSİN…..
ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ/////YÜKSEK PEYZAJ MİMARI