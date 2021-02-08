Sevgiyi ifade eden çiçekler

Hayatımızda sevgiyi göstermenin bin bir yolu vardır. Ama içlerinden en masumu, en güzeli, en anlamlısı çiçeklerle ifade edilebilendir. Her ciçeğin kendine ait bir estetiği, kendine ait bir anlatım ifadesi vardır. Ama içlerinden bazıları var ki sevgiyi açık açık gösteriyor. Haydi sevgi günü yaklaşmadan, sevginizi ifade edebilecek çiçekleri seçmeye başlayın.

Rosa spp.(gül); İster saksıda ister kesme çiçek olarak tercih edebilirsiniz. Güller çiçek renkleri ile duyguları ifade etmede oldukça sık kullanılmaktadır. Beyaz gül saflık, temizlik, kırmızı gül aşk, Pembe gül gönlüm sende, sarı gül sıcak sevgi ifade eder.

Dianthus (karanfil); Karanfiller çok çeşitli olup saksı veya kesme çiçek şeklinde kullanabilirsiniz. Beyaz karanfil saflık, kırmızı karanfil sevgi, pembe karanfil içtenlik, sarı karanfil hüzün ifade eder.

Anemone (Dağ lalesi); Genellikle kesme çiçek olarak tercih edilen anemonlar gençliği, canlılığı, heyecanı ifade eder.

Phalaneopsis (orkide); Orkide bitkisi sevgiyi anlatan en güzel çiçeklerden birisidir. Gurur, aşk, zarafet, mutluluğu simgeler.

Tulipa (Lale);Görüntüsüyle zarifliğin, asilliğin simgesi olan bu çiçek; renkleri ile derin anlamlar içermektedir. Beyaz lale saflık, kırmızı lale sevgi, pembe lale anlayış, sarı lale hoşgörülüğü simgeler.

Saintpaula (Menekşe); Minik çiçekleri ve güzel görüntüsü ile alçak gönüllüğü, tevazuyu ifade eder.

İris (süsen); Genellikle kesme çiçek olarak tercih edilen bu çiçekler; zarafeti, asilliği simgeler.

Camelia (Kamelya); Güle benzeyen çiçekleriyle oldukça göz doldurur. Mağrurluğu simgeler.

Lilium (zambak, lilyum); Eşsiz çiçek görüntüsü ile güveni, sadakati, temizliği simgeler.

Gerbera (İri papatya); Papatyaya benzer renkli çiçekleri ile oldukça gösterişlidir. İyimserliğin, saflığın simgesidir.

Freesia (Frezya); Kesme çiçek olarak rahatlıkla bulabileceğiniz bu çiçekler masumluğu, umut, azmi simgeler.

Chrysanthemum (Krizantem); Saksı veya kesme çiçek olarak tercih edebilirsiniz. Beyaz krizantem sadakat, bolluk, kırmızı krizantem istek, mor krizantem burukluk simgeler.

Narcissus (Fulya); Kesme çiçek olarak talep edilen bu çiçekler unutma, hatırda kalma, saygı gibi duyguları ifade eder.

Aster (Papatya); Baharın simgesi, mutluluğun yansıması olan bu çiçekler uysal, samimi aşkı ifade eder.

ÇİÇEKLERİN ENERJİSİ SİZİ SIMSIKI SARMASI DİLEĞİMLE…..

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YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ