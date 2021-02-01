Şubat Ayında Bahçe İşleri
- Öncelikle tüm bahçenizin temizliğini yapın. Bahçenizin temizliği için; tırmık, süpürge, kürek, temizlik torbası gibi bahçe malzemelerinden yararlanın.
- Kar, yağmur, rüzgar gibi mevsim şartlarından olumsuz etkilenmiş bitkilerinizi tespit edin. Kırılmış dalları budayın, budadığınız yerlere aşı macunu sürün, zarar görmüş gövde ve kök kısımlara uygun zira malzemelerle iyileştirmeye çalışın.
- Bahçenizde yerleri beğenmediğiniz bitkilerin konumlarını değiştirebilirsiniz. Bitkilerinizi tespit edin. Uygun ortam sağlayarak bitkinizi sökün ve önceden belirlediğiniz yere dikebilirsiniz.
- Bulunduğunuz yerin hava şartlarına göre erken donlardan etkilenebilecek bitkileri kışlık örtülerle sarın.
- Çim yüzeylerinizi havalandırma çubukları ile havalandırın. Yosunlaşmış kısımlara yosun önleyici ilaçlı gübrelerden kullanın.
- Bitkileriniz bahar dönemine girmeden önce çanak budama, gençleştirme budamaları yapın. Gerek görülen yerlere aşı macunu sürün. Özellikle meyve ağaçları, akasya, akçaağaç, manolya gibi ağaçları budayabilirsiniz.
- Meyve ağaçlarına bordo bulamacı atın. Şeftali, kiraz, erik, elma gibi meyve ağaçlarında yapabilirsiniz.
- Meyve ağaçlarına doğal gübre veya azot ağırlıklı gübre verin. Bu gübreleme bahar öncesi meyve ağaçlarınız için güçlü bir başlangıç olacaktır.
- Bahar çicekleri için; çicek yataklarının toprağını havalandırın ve temizleyin. İlkbahar mevsiminde açan çicek tohumlarını ekin.
- Kış mevsimin son ayı olan şubatta rüzgar şiddeti fazlalaşır. Bulunduğunuz yerin rüzgar yönüne göre özellikle rüzgardan etkilenebilecek bitkilerinize destek çubukları ile bağlayarak sabitleyin. Böylelikle bitkinin zarar görmesini engellemiş olursunuz.
- Bu ay içerisinde kalem aşısı yapabilirsiniz. Özellikle meyva ağaçlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalem aşısı için mutlaka uzmanından yardım isteyin.
- Bu ayda bitkiler hala uyku döneminde olduğundan saksılı veya saksısız bitkileri istediğiniz yere dikebilirsiniz.
- Bahçenizin toprağını havalandırma aletleri ile havalandırın.
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YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ