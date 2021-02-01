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HaberlerÖzlem Özdemir Taş Şubat Ayında Bahçe İşleri
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01.02.2021
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Şubat Ayında Bahçe İşleri

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com

Şubat Ayında Bahçe İşleri

  • Öncelikle tüm bahçenizin temizliğini yapın. Bahçenizin temizliği için; tırmık, süpürge, kürek, temizlik torbası gibi bahçe malzemelerinden yararlanın.
  • Kar, yağmur, rüzgar gibi mevsim şartlarından olumsuz etkilenmiş bitkilerinizi tespit edin. Kırılmış dalları budayın, budadığınız yerlere aşı macunu sürün, zarar görmüş gövde ve kök kısımlara uygun zira malzemelerle iyileştirmeye çalışın.
  • Bahçenizde yerleri beğenmediğiniz bitkilerin konumlarını değiştirebilirsiniz. Bitkilerinizi tespit edin. Uygun ortam sağlayarak bitkinizi sökün ve önceden belirlediğiniz yere dikebilirsiniz.
  • Bulunduğunuz yerin hava şartlarına göre erken donlardan etkilenebilecek bitkileri kışlık örtülerle sarın.
  • Çim yüzeylerinizi havalandırma çubukları ile havalandırın. Yosunlaşmış kısımlara yosun önleyici ilaçlı gübrelerden kullanın.
  • Bitkileriniz bahar dönemine girmeden önce çanak budama, gençleştirme budamaları yapın. Gerek görülen yerlere aşı macunu sürün. Özellikle meyve ağaçları, akasya, akçaağaç, manolya gibi ağaçları budayabilirsiniz.
  • Meyve ağaçlarına bordo bulamacı atın. Şeftali, kiraz, erik, elma gibi meyve ağaçlarında yapabilirsiniz.
  • Meyve ağaçlarına doğal gübre veya azot ağırlıklı gübre verin. Bu gübreleme bahar öncesi meyve ağaçlarınız için güçlü bir başlangıç olacaktır.
  • Bahar çicekleri için; çicek yataklarının toprağını havalandırın ve temizleyin. İlkbahar mevsiminde açan çicek tohumlarını ekin.
  • Kış mevsimin son ayı olan şubatta rüzgar şiddeti fazlalaşır. Bulunduğunuz yerin rüzgar yönüne göre özellikle rüzgardan etkilenebilecek bitkilerinize destek çubukları ile bağlayarak sabitleyin. Böylelikle bitkinin zarar görmesini engellemiş olursunuz.
  • Bu ay içerisinde kalem aşısı yapabilirsiniz. Özellikle meyva ağaçlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalem aşısı için mutlaka uzmanından yardım isteyin.
  • Bu ayda bitkiler hala uyku döneminde olduğundan saksılı veya saksısız bitkileri istediğiniz yere dikebilirsiniz.
  • Bahçenizin toprağını havalandırma aletleri ile havalandırın.

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YÜKSEK PEYZAJ MİMARI////ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ

Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş
blue-regret@hotmail.com
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