Üzüm hakkında bilinmeyenler

Mutfağımızdan hemen hemen hiç eksik etmediğimiz, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan üzümü tanımaya ne dersiniz? Haydi başlayalım!

Üzüm bitkisinin Latincesi ‘’vitis vinifera’’ dır. Çok yıllık olan bu bitki sarılgan olup dağınık büyüme göstermektedir.

Tarımı en çok yapılan meyveler arasında yer alan üzüm; ekonomik anlamda önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.

Üzüm iki şekilde üretilmektedir: Bağcılık ve asmacılık.

Bağ, üzüm yetiştirilen yer olarak tanımlanmaktadır. Bağcılık, ülkemizde çok yaygın olup yorucu ve bakımı yoğun olan yerdir.

Ülkemizde hemen her bölgede yetiştirilmektedir. Ege bölgesinde bağ alanları yüksek oranda mevcuttur. Özellikle Manisa kurutmalık üzüm üretiminin %80-90 karşılamaktadır.

Asma bodur üzüm ağaççık olarak tanımlanmakta olup anayurdu Anadolu’dur ve her yıl düzenli olarak bakım yapılması gerekmektedir.

Asmadan salkımlar şeklinde üzüm alınır. Asmalar çok serin ve çok yağış alan yerleri sevmezler.

Üzüm çeşitleri çok olup sırasıyla; sofralık, kurutmalık, şıralık, sirkelik olarak bilinmektedir.

Üzüm hasadı genellikle temmuz-ağustos ayında başlar, ekim-kasım ayında biter.

Üzüm bitkisi bol güneşli, nemli ve hafif esintili yerlerde güzel gelişme göstermektedir. Kumlu, gübreli, kuru ve verimli topraklarda sağlıklı gelişir.

Üzümde bol meyve elde etmek için budama gereklidir. Özellikle bilinçli yapılan budamalar bitkinin yüksek oranda verim elde etmesini sağlar. Bu nedenle asma budamalarında uzmandan destek alınmalıdır.

Üzümde en çok görülen hastalıklar; külleme, mildiyü, asma bitidir. Bitkide hastalık görülür görülmez ilaçlama yapılmalıdır. Düzenli yapılan ilaçlama bitkiyi sağlığına kavuşturur.

Üzüm tohum, daldırma ve aşı yöntemleri ile çoğaltılır. Tohumdan üretimden sonra en az beş veya altı yıl sora verim alınır. Bu nedenle aşı ile üretim sıkça tercih edilmektedir.

Üzüm içeriğinde bulunan yüksek şeker, mineraller ve vitaminler nedeniyle hem ilaç sektöründe hem de kozmetik sektöründe oldukça sıkça tercih edilmektedir.

HUZUR, SAĞLIK, MUTLULUK SİZİNLE OLMASI DİLEĞİMLE