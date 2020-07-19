Yaz Bahçesi Nasıl Olmalı?

Yaz Bahçesi; bakımlı olmalı. Bahçenizde ki tüm bitkilerin mevsimine, yaşına ve cinsine uygun bakımları (budama, ilaçlama, çapalama, gübreleme…) yapılmış olmalı. Bakımlı bahçe her zaman sağlıklı bitkilerle dolu bahçedir.

Yaz bahçesi; huzurlu olmalı. Bahçenizin tasarımı sizin tarzınızı yansıtmalı. İçinde bulunduğunuzda size huzur vermeli. Çicekleri seviyorsanız çiceklerle dolu bir bahçe veya meyve-sebze yetiştirmeyi seviyorsanız sebze-meyve bitkileri ağırlıklı bir bahçe yapın. Unutmayın sevdiğiniz bahçe size her zaman huzur verir.

Yaz bahçesi; renkli olmalı. Yaz mevsiminin enerjisini doyasıya yaşamak istiyorsanız bahçenizi renklendirin. Rengarenk çiceklerle, renkli minderlerle veya ışıl ışıl aydınlatmalarla bahçenizi hareketlendirerek renklendirebilirsiniz.

Yaz bahçesi; serin olmalı. Yaz mevsiminin yakıcı sıcağının altında keyif geçirmek istiyorsanız, bahçede birkaç değişim yapmalısınız. Bahçeniz için özellikli bahçe bitkileri veya bahçe malzemeleri tercih edin. Bahçe şemsiyeleri, rüzgar gülleri, pergolalar, çardaklar veya büyük ağaçlar (ıhlamur ağacı,akaçaağaç,gürgen ağacı…) size gölge ortamlar sağlayıp, sizi serinletecektir.

Yaz bahçesi; İlgi çekici olmalı. Bahçenizde monotonluktan ve tek düzenlilikten sıkıldıysanız; bahçe için değişim yapmalısınız. Bahçenizin konumuna, yapısına, büyüklüğüne uygun olan süs havuzları, heykeller,bahçe aynaları, salıncaklar, kuş yuvaları …… gibi bahçe malzemeleri seçin veya duvar bitkilendirilmesi, succulent bitkilendirilmesi gibi köşeler oluşturun ve bahçenizi monotonluktan kurtarak ilgi çekici bir hale getirin.

Yaz bahçesi; Şık ve davetkar olmalı. Özellikle yaz akşamları dostlarınızla keyifli bir zaman geçirmek istiyorsanız birkaç değişikliği göz önünde bulundurmalısınız.Değişik figürlü led ışıkları, bahçe mobilyası, bahçe masası,hamaklar, dev ekran sinema düzeneği, müzik ses dizaynları….. bahçenizde ağırlayacağınız konuklara harika zaman geçirmenizi sağlayacaktır.

Yaz bahçesi; Kullanışlı olmalı. İster küçük ister büyük bahçeniz olsun; bahçeniz mutlaka kullanışlı olsun. Bitkilerinizle geçireceğiniz zaman sizi bunaltmamalı sizi rahatlatmalı, dinlendirmelidir. Sevdiklerinizle mangal yapabileceğiniz, ailenizle piknik yapabileceğiniz kullanışlı alanlar oluşturun.

HUZUR, SAĞLIK, MUTLULUK SİZİNLE OLMASI DİLEĞİMLE….