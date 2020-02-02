Yemek Masasına Bitki Arajmanı

Yemek masalarınızı renklendirecek, güzelleştirecek saksılı bitki arajmanları yapmaya ne dersiniz? Cevabınız evet! ise haydi gelin başlayalım?

Öncelikle en sık kullandığınız masanızı seçin.

Masanın büyüklüğü saksı aranjmanınız için önemlidir. Büyük masalar için büyük boy saksılı aranjman , küçük masalar için küçük boy saksılı aranjman kullanabilirsiniz.

Seçeceğiniz saksının masadaki görünümü oldukça önemlidir. Saksı rengi, deseni ve formu hem masayı güzel gösterir hem bitkileri vurgular. Bu nedenle mutfağınıza uyumlu saksı türü belirleyin.

Aranjman için seçeceğiniz saksı; mutfağınızda kullanmadığınız şirin mini bir tencere, derin tabaklar, şekilli sunum kaseleri olabilir. Bu seçimler mutfağınıza farklılık katacaktır.

Seçeceğiniz bitkiler sizin bakabileceğiniz türlerden olmalıdır. Unutmayın! Her bitki bakım yapıldıkça güzelleşir, bakıldıkça capcanlı olur.

Saksı içerisine koyacağınız bitkiler ortamın ısı, ışık ve güneşlenme durumuna uyumlu olmalıdır. Çok ışık isteyen bitkileri az ışık alan bir yere koyarsanız zamanla bitkinin çürümesine neden olursunuz.

Saksı içerinde kullanacağınız toprak; seçtiğiniz bitki türlerine hitap etmelidir. Örneğin; Kaktüs aranjmanı veya succulent aranjmanı yapacağınız saksıya mutlaka kaktüs toprağı koymalısınız. Yapraklı bitki aranjman saksınıza torflu toprak koymalısınız.

Yaptığınız saksı aranjmanların içine küçük heykeller, oyuncaklar, maket oturma bankları, maket havuzlar koyarsanız saksınız farklı bir görselliğe sahip olur.Daha dikkat çekici daha renkli ve hareketli bitki görünüme sahip olursunuz.

Saksı aranjmanınızın sulamasını düzenli yaparsanız bitkiler sağlıklı gelişimini sürdürür.

Aranjmanınızın içindeki bitkiler çok uzun olmamalıdır. Göz hizasının altında olmalıdır.

Aranjman bitkilendirmeniz gözü yormamalı, ferahlatıcı ve dinlendirici olmalıdır.

Saksı içerisine kullanacağınız bitkiler birbiri ile uyumlu sağlamalıdır. Aynı yaşam koşullarında yaşamını sürdüren bitkiler tercih edilmelidir. Succulentler, kaktüsler aynı arajmanda olabilir.

BİTKİLERİN POZİTİF ENERJİSİ SİZİ SEVGİ İLE SARMASI DİLEĞİMLE……