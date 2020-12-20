Yılbaşı Hediyesi Orkide

Sevdiklerinize harika bir yılbaşı hediyesi olarak Orkide bitkisini vermeye ne dersiniz? Cevabınız evet ise orkide hediyesi vermenizin nedenleri aşağıda sizleri bekliyor?.

Orkide bitkileri asaletin ve özenin simgesi olup karşı tarafa ‘’sen değerlisin’’anlamı verir.

Orkide bitkileri ister evinizde ister ofisinizde uygun şartlar altında kolaylıkla yetiştirilir.

Bulundukları yerin havasını temizler ve gece oksijen salınımı yüksek oranda yapar.

Evinizin hem banyo hemmutfak kısımlarında rahatlıkla yetiştirebilinir. Yüksek nem ve bol ışık yaşam şartlarının çoğunu karşılar.

Orkide tek bir cins olup yaklaşık 20bin çeşidi vardır. Ülkemizde 24 çeşidi doğal olarak yetiştiği bilinmektedir. Bu nedenle orkidenin herhangi bir cinsini tercih edilebinir ve bulunduğu yere kolaylıkla uyum sağlar.

Orkidelerin en fazla tercih edilen türleri; cymıdıum, paphiopedilum, phalaenopsis, miltonıa, dendrobıum, cattleya, odontoglossum ve vanda ‘dır.

Orkideler bulunduğu yerin enerjisini değiştirerek ortamı rahatlatır ve ferahlık hissi verir.

Orkide bitkilerin beyaz, pembe, mor, lila ve mavi tonları vardır. Her rengi ayrı bir güzel ifadeyi simgeler.

Orkidelerin bulunduğu yerin sıcaklığı 18-30 derece arasında olmalı ve direk güneş ışığı gelmeyen yere konumlandırılmalıdır.

Orkide bitkileri narin görüntüsü altında güçlü bir yapı yatar. Dayanıklı ve uzun ömürlü olup her yıl yavru verebilmektedir.

Orkidelerin bilenen türden toprak çeşidi yoktur. Onların ağaç kabuğu karışımlı özel toprakları vardır. Bu nedenle bulundukları kapların şeffaf olmalı ve ışık görmelidir. Bu ışık sayesinde ağaç kabukları arasında bitki kökleri güzel gelişir.

Yıl içerisinde düzenli aralıklarla verilen sıvı gübreler orkidenin çicek açma süresini uzatır. Dinlenme evresinde gübre verilmemelidir.

Kireçsiz ve klorsuz suyu seven orkide bitkilerinin saksı altlarına tabaklı su vererek günlük su ihtiyacını karşılanmalıdır.

Orkideleri yılda 4 defa tarçın, muz ve yumurta kabukları ile yapacağınız karışımın suyu ile sulayın. Bu karışım orkidelerinizi hastalıklara karşı koruyacak ve daha dirençli daha güzel gözükmesini sağlayacaktır.

Unutmayın; Bir çicek Bir sevgi ifadesidir…..

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