Bozuk Plak Tekniğini Çocuğuma Nasıl Uygularım?

Yemekten önce abur cubur yemek isteyen çocuğa sahip olanlar parmak kaldırsın. Çocuğunuz ısrarla yemekten önce dolaptaki çikolatayı mı istiyor? Hayır, yiyemezsin dediniz, "yemek istiyorum" dedi ve ağlamaya başladı. Kendini yerden yere atıyor ve tepki gösteriyor.

Peki ne yapabiliriz? ağlamasın diye istediğini çocuğumuza verirsek, bir şeyi her istediğinde ağlayarak, güç kullanarak yaptırtmasını öğretiriz. İstediğin kadar ağla yiyemezsin demek, güç ve zorbalıkla çocuğa bir şey öğretmeye çalışmaktır.

Unutmayalım ki, çocuklar davranışları taklit yoluyla öğrenir ve burada yine çocuğumuza istediğimizi yaptırmak için güç kullanmayı öğretiriz. "O zaman ne yapacağız? " dediğinizi duyar gibiyim.



İŞTE BOZUK PLAK TEKNİĞİ

Açıklamadan önce küçük bir not: bazı çocuklar da işe yarama süresi uzar ama sonunda işe yaradığını göreceksiniz..

Başa saralım çocuğunuz yemekten önce abur cubur istiyor be vermeyeceğinizi anladığında tepinircesine hareketler yapmaya başladı ve ağlıyor. Burada önemli olan ses tonunuz ve vurgunuz... öfke belirtisi göstermeden normal konuşur gibi "akşam yemeğinden sonra yiyebileceğini söylemiştim" ağlamaya devam eder.. Yine tıpkı bir bozuk plak gibi "şimdi değil, akşam yemeğinden sonra yiyebilirsin" gerekirse 3,4,5 kez... çocuğunuz bir süre sonra "annem veya babam bu konuda net, sanırım akşam yemeğinden sonrayı beklemem gerekecek" diye düşünmeye başlayacaktır.. Davranışının bir süre sonra söndüğünü göreceksiniz.. Unutmayın, iletişim kurmak bir sanat gibidir...



Sevgilerimle..



Uzm. Klinik Psk. Özlem ŞEN BAYSAL

Ayvalık Keşif Psikolojik Hizmetler Merkezi



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