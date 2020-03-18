Olumsuz yaşam olayları, sadece geçmişte yaşanmakla kalmıyor, etkisini “BUGÜN” yaşanmışcasına ilk tazeliğiyle sürdürdüğünü biliyor muydunuz?

Şimdiki zamanda yaşanan panik, korku, depresyon, takıntı vb psikolojik sıkıntıların nedeni ile ilgili bir fikrimiz olmayabilir ya da olabilir. Hatırlayalım ya da hatırlamayalım üzerimizde kaygı ve korku yaratan olay ve durumları ortaya çıkaran şeylerden ileriki yaşantımızda kaçar ve kaçınırız. Korktuğumuz şeyin ne olduğunu biliriz.(köpekler olabilir, asansör olabilir) ama bunun nedenini bilemeyebiliriz. Çocukluktan kalan bir korku olabilir ya da olmayabilir.Geceleri yalnız yatmaktan korkuyor olabiliriz ama nedenini bilemeyebiliriz.Ya da 4 sene önce kapalı bir yerde yaşadığımız panik yüzünden olduğunu düşünüyor olabiliriz. Topluluk önünde konuşma yapmamız gerektiği bir durum çok korku verir, nedeni sorgulayınca “ herkesin bana bakması heyecanlandırıyor” diye düşündüğümüzğü farkettğimiz olur. Ya da çocukluktan buna benzer bir anı yaşamışızdır. Neden hala etkisi devam ediyor bir türlü anlam veremez zihnimiz. Çünkü “Geçmiş şimdidedir.”Geçmiş anılar bugünkü semptomları ortaya çıkarır. Korktuğumuz durumlardan kaçma eğilimi gösterebiliriz. Geçmiş korkular derin bir iz bırakır. 5 sene önce asansörde kaldığımız için, asansörlü bir evde oturmayı tercih etmeyebiliriz. İyi haber;

Geçmişin ortaya çıkardığı duygular, beden duyumları, negatif inançlardan kurtulabilriz. Geçmişi unutamıyız ama anıların ortaya çıkardığı tüm semptomlara duyarsızlaşabilir, negatif inançlrımızı pozitif inançlarımızla değiştirebiliriz.

Beynimizin uygun koşullar altında travmatik anıları kendiliğinden iyileştirebilme kapasitesinin olduğunu biliyor muydunuz? Tıpkı açık bir yara kendini steril bir ortamda nasıl kolayca kapatıp iyileştiriyorsa, emdr terapisinde de uygun koşullar altında zihin kendi geçmiş travmatik anılarını iyileştirebiliyor ve artık aklınıza geldiğinde rahatsızlık vermeyecek düzeye gelebiliyor. Semptomların hepsini ortadan kaldırıyor. Geçmişin izlerinden EMDR terapisi ile kurtulabilirsiniz