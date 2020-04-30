Kötü anılarınızı değiştirin

1-EMDR Terapisi Nedir?



EMDR( Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma & yeniden işleme) terapisi, üç yönlü( geçmiş, şimdi, gelecek) protokolle çalışır. Hedef ; Geçmişte yaşanan anıların bugün yeniden işlenerek duyarsızlaştırılmasını sağlar ve gelecekte benzer durumlara karşı kişiyi hazırlar. Bugünkü semptomların tedavisinde kullanılır.

Emdr terapisinin arkasındaKİ teori adaptif bilgi işleme modelidir. Olumsuz/travmatik anıların beyinde değişiklik yapmasıdır. Bu değişiklikler zihnin bilgiyi doğru işlemesini engelleyerek kaygıya ve negatif düşüncelere neden olur.

2-EMDR Terapisi ile Nasıl İyileşiyoruz?

EMDR Terapisinin amacı, beynin kendi kendini iyileştirme sürecini sağlıklı koşullar altında yeniden aktif hale getirmek ve yaşanan en rahatsız edici anları yeniden işleyerek, travmatik olumsuz anıyı, normal bir anı haline dönüştürebilmesine yeniden adaptif bir şekilde beyne entegre edilmesine yardımcı olur. Anıya dair yeni bakış açıları, farkındalık kazandırır. Rahatsızlık hissi ortadan kalkar.

3-EMDR Terapisi Nasıl Uygulanıyor?

Terapi sırasında, kişinin sağ ve sol yarımküreyi aktif hale getirmek için düzenli bir şekilde, belirli hızlarda bilateral (çift yönlü) uyarım verilir. Bu uyarım, göz hareketleri, dokunsal vuruşlar ya da titreşim, işitsel ses şeklinde verilir. Bu esnada elle ya da emdr terapisi için geliştirilmiş cihazdan faydalanılabilir.

4-EMDR Terapisinde Bilinç Açık mı?

Emdr terapisinde kişi hipnoz- trans halinde değildir. Bilinci tamamen açıktır. Gerçeklikle sürekli bağlantıdadır.Bilinçli olarak olumsuz duyguları, düşünceleri, beden duyumları fark eder ve işlemler.

5-EMDR Terapisi Konusunda Bir Uzman Aradığımda Nelere Dikkat Etmeliyim?

Terapistin,

-I.-II.düzey EMDR terapisi eğitimini tamamlaması ve süpervizyonlarını tamamlamış olması

-. Eğitimlerini Uluslararası EMDR Derneği (EMDRIA) onaylı eğitmenlerden alması,

-. EMDR terapisine yönelik son gelişmeleri ve yöntemleri takip etmesi

6-EMDR Terapisi Kimler İçin Uygundur?

Çocuk , ergen ve yetişkinlerin birçok farklı problem türünde etkinliği kanıtlanarak, etkili sonuçlar verdiği bilimsel olarak görülmüştür.

7-EMDR Terapisinin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

- Kaygı bozuklukları ( Panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete, fobiler)

-Depresyon

-Uzun süreli yas

-Travmatik yaşantı ve travma sonrası stres bozukluğu ( cinsel taciz, şiddet, olumsuz çocukluk anıları, aldatılma, terkedilme, doğal afetler)

-Öfke yönetimi

-Performans kaygısı( sınav kaygısı, topluluk içinde konuşma)

-Özgüven problemi

-Psikolojik kökenli ağrılar( Fibromiyalji, kronik ağrı)

-Beden algısı bozuklukları ve Yeme bozuklukları Bağımlılık

8-Kaç Seans Sürüyor?

-Seans sayısı, danışanın geçmiş yaşam öyküsüne, travma sayısına ve şiddetine, problemin türüne göre değişmekle birlikte emdr terapisi KISA SÜRELİ TERAPİLER grubunda yer almaktadır. Seanslar yaklaşık 60- 90 dk sürmektedir.

Emdr terapisine geçmeden önce diğer terapilerde olduğu gibi danışan ile detaylı bir görüşme ve stabilizasyon çalışmaları yapılır. Rahatsız eden anıyı işleme öncesi, danışan duygu kontrolü yöntemlerini öğrenir.



9-Rahatsız Eden Her Anıyı Tek Tek Çalışmak Uzun Sürmez mi?



EMDR Terapisi, belirli istisnalar dışında öncelikle “touchstone” olarak geçen, çekirdek anılar ile çalışır. Bunların uzantısı çocukluk deneyimlerimizdir. Enginar kabuklarını anılara benzetirsek, anıları tek tek açmak yerine en içteki rahatsız eden anı ile çalışmaya başlanır. ilk çocukluk anısını çalıştıktan sonra, benzer anı ağlarının rahatsızlık düzeylerinin kendiliğinden düşebildiği gözlemlenmiştir. Hangi anıya duyarsızlaşacağınız noktasında uzman terapistinizin klinik kararı önemlidir.

Sevgilerimle;

Uzm.Klinik Psikolog Özlem ŞEN BAYSAL

@psikologayvalik