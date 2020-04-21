Doğadan uzak kaldığımız şu günlerde, doğayla aranızdaki ilişkiyi güçlendirmeye ne dersiniz???

Koku duyumu uyarmak, bu günlerde bana oldukça iyi geliyor.Özellikle “lavanta kokusu” tercihim.Terapilerde, güvenli yer egzersizlerinde, stabilizasyon çalışmalarında, şimdi de kalmak için koku duyusundan çokça faydalanıyoruz.



Sizlerde gün içerisinde, yatmadan önce, meditasyon ya da spor yaparken, kitap okurken çeşitli yağlarla aromaterapiden faydalanabilir, kendi kokunuzu kendiniz yaratmayı deneyebilirsiniz



Aromaterapinin başlangıcının lavanta ile olduğunu biliyor muydunuz? 1910 yılında Fransız bir kimyacının laboratuvarında gerçekleşen patlama sonucu, yanan elini lavanta yağına sokması ve gördüğü hızlı iyileşme sonucu lavanta üzerine araştırmalar yapması ile başlıyor.



Sonralarda, lavanta bir çok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Özellikle anksiyete, depresyon,uyku bozukluklarında, migren,kanser hastalarında, sakinleştirici etkinliği gösterilmiştir. Otonom sinir sistemi üzerinde etkinliği bulunmuştur.



Lavanta, bu günlerde alerjisi olmayan uyku problemleri ve anksiyete yaşayan bireyler için iyi bir seçenek olabilir. Ancak, alternatif, yardımcı bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. ?

Semptomlarınızın devam etmesi halinde uzman kişilerden destek almalısınız.

Sevgiler,

UZM.KLİNİK PSİKOLOG ÖZLEM ŞEN BAYSAL

AYVALIK KEŞİF PSİKOLOJİ

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