Depresyon Diye Hissettikleriniz "Depresyon" Olmayabilir

Depresyon yalnızca “üzgün olma, mutsuz hissetme ” hali değildir. Gün içerisinde kendimizi biraz mutsuz, isteksiz hissetsek ağzımızdan hemen “depresyondayım galiba” gibi otomatikleşmiş cümleler çıkıyor.

Her acı çektiğimizde, yorgun hissettiğimizde, sevgilimizden ayrıldığımızda, “depresyona girdim” ifadesi dilimize pelesenk olmuş durumda. Hal böyle olunca “depresyona girmek” çok basit bir hastalık gibi algılanıyor.

Halbuki durum bu kadar basit değil. Klinik depresyon, normal üzüntü halinden çok farklıdır. Öncelikle klinik depresyon dediğimiz duygu durum bozukluğunun belirtilerine bir göz atalım.

En sık karşılaşılan depresyon belirtileri

Kiloda artış/ azalış

Ümitsizlik, çaresizlik hissi, değersizlik, boşluk hissi

Öfke ve huzursuzluk hali

Şiddetli suçluluk duygusu

Günlük yaşam faaliyetlerine karşı isteğin azalması

Uyku düzeninde değişmeler

Nedeni bir türlü tespit edilemeyen fiziksel ağrılar

Dikkati toplamada güçlük

Enerji azlığı

Cinsel isteksizlik

Değişen şeyler yalnızca bunlarla mı sınırlı ? Elbette hayır. Acı eşiğimizden tutun da hafızamızın zayıflamasından, düşünce şeklimize kadar pek çok durumu etkisi altına alıyor “depresyon”.

Şunu da belirtmek gerekiyor ki, depresyonun belirtileri ve yoğunluğu kişiden kişiye farklılaşır. Yukarıda belirtilen semptomların kısa süreli olmasıda depresyon göstergesi değildir . Depresyon için haftalarca aylarca devam eden semptomlar olması gerekir. Depresyon tanısı için yukarıdaki bir takım kriteri taşımak yeterli değildir, depresyon tanısı için psikiyatrik ve bir dizi tıbbi muayene sonrasında tanısı kesinleşen bir hastalıktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Depresyon, internette karşımıza çıkan “depresyonda mısınız test edin” tarzı tanımlanan online bir takım ölçekler ile tanısı koyulabilecek bir hastalık değildir. Bu testlerle kendisine depresyon tanısı koyup gezen bir sürü insan var. Siz de onlardan biri olmayın. Yalnızca alanında uzman kişilerin tanı koyabileceğini unutmayın.

DEPRESYON SEMPTOMLARINA BENZER YAŞANILAN DURUMLAR

Unutulmamalıdır ki her depresyon belirtisi, depresyon kapısını aralamaz.

Yaşanılan her kayıp bir “yas” sürecini içine alır. Üzüntü, hayal kırıklıkları, çaresizlik, öfke yasa verilen normal tepkiler ve duygulardır. Depresyon belirtisi değildir.

Kronik hastalıklar depresyon semptomlarına benzer durumlar ortaya çıkarabilir ya da neden olabilir. Tanıdan önce organik rahatsızlıkların olup olmadığı araştırılmalıdır. Örn; tiroid bozuklukları, kronik ağrılar, madde kulanımı, diyabet, uyku bozuklukları, hipertansiyon ve hipotansiyon gibi durumlar depresyonla karıştırılabilir.

Günlük yaşamda karşımıza çıkan zorlu şartların (işten ayrılma, ekonomik koşullar vb.) ortaya çıkardığı depresif duygudurumu, depresyonda olduğunuzu göstermez.

Depresyon tedavi edilmediğinde kronikleşir. Bu nedenle kendinizi yukarıda saydığım bir dizi belirti içerisinde boğulmuş hissediyorsanız AYIRICI TANI için mutlaka bir uzmandan destek alın ve sorunun ne olduğunu birlikte tespit edin. Tek başınıza tanı koymayın.

SEVGİLERİMLE;

UZM.KLİNİK PSK.ÖZLEM ŞEN BAYSAL

İnstagram/psikologayvalik