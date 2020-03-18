Çocuklar soru sormaya, çevreyi keşfetmeye ve araştırmaya küçük yaşlarda başlarlar. “Merak” en büyük motivasyonlarıdır. Etrafta olup biteni çocuklar gözlemler ve kaygılanabilir. Korona virüsü hakkında çocuklarımızı bilgilendirelim, kaygılarını giderelim.

Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar evlerde ne yapacaklarını bilemeyebilir, tablet ya da telefonlarda vakit geçirmek için ısrar edebilirler.Bu süreci doğru yönetebilmeleri konusunda ebeveynler destekleyici olmalılar. Bu süreçte anneler ve babalar işbirliği içinde hareket etmeliler. Aile ilişkilerinizi kuvvetlendirmek için güzel fırsatlar yaratabilirsiniz.

***Evde geçirdiğimiz vakti hep birlikte nasıl kaliteli hale getirebiliriz?

-Çocukları mümkün olduğunca ekranlardan uzak tutalım.

-Renklerin dünyasını keşfedin ve bolca resimler yapın.

-Ailecek kutu oyunları oynayın.

-Zeka ve dikkat geliştirici oyunlar oynayın.(santranç,solo test)

-Mutfakta vakit geçirin, sevdiğiniz bir tatlıyı ya da yemeği birlikte hazırlayın.

-Saksılarınızı birlikte değiştirin.

-Evcilik oynayın.

-Bozulan eşyalrınızı birlikte tamir edin.

-Kitap okuyun, hikayeler yazın.

-Belirleğiniz konular üzerinde beyin fırtınası yapın.

-Oyun hamurları ile vakit geçirin.

-Bol bol dans edin, müzik dinleyin

-Hayal kurun.

-Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar verin.(Temizliği, odasını toplamasını eğlenceli hale getirebilirisiniz)

-Kağıtlara eş anlamlı, zıt anlamlı veya ingilizce türkçe kelimeler yazarak, kavanoza atma çekme oyunları oynayın.Oynarken öğrenmesini, öğrendikçe tekrar etmesini sağlayın

-Taşlar boyayın, hikayeler oluşturun.

-Yaş grubuna uygun yapbozlar yapın.

-Online dergilerden etkinlikler araştırın.

-Evde deneyler yapın, merak uyandırın ki çocuklara düşünmeyi ve sorgulamayı öğretelim, bilimi sevdirelim.

Sevgilerimle;

Uzm.Klinik Psk. Özlem ŞEN BAYSAL

instagram: @psikologayvalik