Kendi içsel süreçlerimizin farkında olalım. Hiç korkmamak ve kaygılanmamak gerçekçi bir düşünce değildir. “Bana bir şey olmaz” , “ Ben korkmuyorum” vb düşünceler çarpıtılmıştır. Korku ve kaygılarımızı tanıyalım ve kabul edelim. Gerçekçi korkular bizi hayatta tutar ve işlevseldir. Gerçek bir korku anında vücudumu hayati önemi olan çeşitli mekanizmaları devreye sokar .Olası gerçek bir tehdit karşısında mücadele etmemizi sağlar. Hiç korkmadığımızda önlem almayız çünkü bizim için çevreden gelebilecek bir tehdit yoktur. Bu gündemde, hiç korkmamak ve endişelenmediğini düşünmek gibi inkar mekanizmalarımız işlevsel değilken, belirsizlikten ve var olandan aşırı korkmak ve geleceğe dair kaygılanmak da işlevsel değildir. Son günlerde yaşanan yoğun korku ve anksiyeteye bağlı, değişen ritüellerimiz ve davranışlarımız biz de bir takım olumsuz düşünce (“sevdiklerimi kaybedersem”,”öleceğim”vb.) duygular(öfke, korku,kaygı) ve bedensel semptomlara(nefes almakta güçlük, halsizlik) sebep olabiliyor. Kaygı bozukluğu olan kişiler(panik bozukluk, okb, yaygın anksiyete vb.) için durum işin içinden çıkılmaz bir hal alırken, toplumdaki her bireyi etkileyen bu durum yoğun bir kaygıya sebep olmaktadır. Olası tehlikeler karşısında aşırı kaygılanmak, aşırı korkmak, aşırı felaketleştirmek de işlevsel değildir. Zihnimize gönderdiğimiz tehlike sinyalleri bedeni her an her dakika “hazır ol” da bekletir. Bu stres bedeni ve zihni yorar, bağışıklığımızı daha da düşürür.Bu kaygı hali hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara zemin hazırlayabilirken olası bozukluklarında şiddetini artırır.

Bireyler arasında kaygının da bulaşıcı olduğu unutulmamalı, baş etmekte güçlük çektiğiniz noktalarda ,online terapi ya da ulaşılabilirliği olan uzmanlardan destek alınız.

Sevgilerimle;

Uzm.Klinik Psk. Özlem ŞEN BAYSAL

İnstagram: @psikologayvalik