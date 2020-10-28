Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Pandemi sürecinde akciğer kanseri vakaları neden arttı?
28.10.2020 - 18:02 |

Pandemi sürecinde akciğer kanseri vakaları neden arttı?

Uzmanlar, pandemi döneminde akciğer kanseri vakalarında ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor. Bunun sebebi ne? Konu ile ilgili Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Özkan Demirhan çarpıcı açıklamalarda bulundu

Pandemi sürecinde akciğer kanseri vakaları neden arttı?
ABONE OL

Akciğer kanseri vakalarındaki artışı değerlendiren Dr. Özkan Demirhan, "Pandeminin ilk başlarında klasik akciğer kanseri vakaları ile karşılaştık. Öksürük, balgamdan kan gelmesi, göğüs ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, tırnak yatağında şişme, eklem ağrıları, baş ağrısı, kas ağrıları gibi belirtilerle geldi hastalar yani klasik akciğer kanseri belirtilerini gördük. Pandemiden sonraki dönemde toraks tomografisi (BT) gündeme geldi. Toraks BT corona virüs taramasında PCR ve antikor-antijen testi birlikte ilk başvurulan tanı yöntemi haline geldi. O dönemde biz hasta sayısında artış görmeye başladık. Bunun nedeni devlet hastanelerinin pandemi hastaneleri olmasına da bağlı olabilir diye düşünüyorum. Akciğer kanserli hasta sayısında artış gördük, yalnız biraz iyimser düşünürken yani biz hastaları erken evrede yakalarız diye düşünürken çok ileri evre kanser vakaları gördük. Bu bizi çok şaşırttı. Hiç şikayeti olmayan hastaların beyninde, karaciğerinde, kemiğinde, diğer karşı akciğerindeki metastazlarla karşılaştık. 60 yaş üstü hastalar klasik akciğer kanseri hastaları olmasının yanında diğer hastalar çok ileri yaşta değillerdi. 40’lı, 50’li yaşlarda bile gördük. Bizi şaşırtan sonuçlardan biri de küçük hücreli akciğer kanserinin bu kadar sık görülmesi oldu. Erken evre akciğer kanseri vakalarının sayısı da az değildi tabi kii”dedi.

Covid-19 böyle bir durumu tetiklemesi söz konusu mu?

"Covid-19 akciğer kanseri tetikler mi?" sorusunu Demirhan şöyle açıkladı: "Covid’in bunu tetikleyeceğini zannetmiyorum. Covid ile alakası yok. Günümüzde global bir kirlenme var. Yaşadığımız çevre, havanın kirlenmesi, yediğimiz ve içtiğimizin bozulması, stresli ve zor bir hayat sürüyor olmamız, bağışıklığı destekleyemiyor olmamız bunda büyük etken. Akciğer kanseri erkeklerde prostat kanserinden sonra en çok görülen kanserlerden. Corona döneminde akciğer kanserini erkeklerde daha fazla gördük. Ancak kadınlarda da azımsanacak durumda değil. Kimisini ameliyat edebildik kimisini edemedik. Göğüs cerrahisi ameliyatlarında hastalık sonrası komplikasyon veya sorunların gelişmesi diğer branşlara göre daha fazla görülüyor. Ameliyattan sonra hastanın enfekte olma riski var. O ilk zamanlardaki korkulu dönemi geçtikten sonra yani yeni standarda geçildiği zaman tüm hastalara mutlaka Covid-19 testi yaptık. Zaten tomografisiz ameliyata girmiyoruz ancak bu dönemde hem hastayı hem de kendimizi korumak için daha büyük özen gösterdik. İlginçtir şimdiye kadar ameliyat kararı verilen hastaların hiçbirinde test, pozitif gelmedi.” 

"Akciğer kanseri olanlarda Covid-19 uzak mı duruyor bunun da araştırılması lazım"

Doç.Dr. Özkan Demirhan açıklamalarına şöyle devam etti. “Akciğer kanseri olan kişilerden Covid-19 uzak mı duruyor bunun da araştırılması lazım. Covid ve akciğer kanserine birlikte hiç denk gelmedik. Bir hastamızdan şüphelendik çünkü görüntü Covid görüntüsüydü. Radyolojiye konuyu tekrar danıştık çünkü Covid-19'da görülen buzlu cam görüntüsü akciğer kanserinde de görülebiliyor, diğer enfeksiyon hastalıklarında da görülebiliyor. Basit bir viral enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon ya da mantar enfeksiyonunda görülüyor o buzlu cam görüntüsü. Dolayısıyla ayırt etmek için test ilave ediyoruz. Tek başına tomografi ile yetinmiyoruz. Kan testleri (antijen-antikor testi), PCR denilen boğaz sürüntüsü ve burun sürüntüsü testleri var. Gerçi bu testlerin de negatif gelme ihtimali var. Yüzde 100 tanı için yeterli değil. O tür durumlarda tomografi çekimleri arttı. Çok fazla tarama yapıldı bu anlamda. Covid en sık akciğeri tuttuğu için ve sistemik tutulum da yaptığı için tomografi tarama yöntemlerinden biri oldu ancak hastayı kliniği ile birlikte değerlendirmek gerekiyor.” 

"Akciğer kanseri ameliyatından sonra hastalar rutin kontrollerini aksatmamalı"

Ameliyat olmuş kişilerin rutin kontrolllerini aksatmaması gerektiğinin önemine değinen Demirhan, ”Akciğer kanseri ameliyatından sonra hastalara rutin kontrollerini aksatmamalarını özellikle söylüyoruz. Ama bu dönemde bazı hastalar arayıp kontrole gelmekten çekindiklerini söylüyorlar. Biz de mutlaka güvendikleri bir hastanede kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Kontroller belki bir-iki ay ileri tarihe atılabilir ancak bir şikayet söz konusu olması durumunda mutlaka üstünde durulmalı diye hastaları bilgilendiriyoruz. Şu an hastaneler güvenli, o yüzden rutin kontrollerini aksatmamaları daha doğru olacak. Mutlaka maske, mesafe, hijyen kuralına uymaları şartı ile tabi. Tetkiki de en hızlı şekilde yaptırıp oyalanmadan hastaneden çıkmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu. 

Bu üçlüyü atlamayın: Hareket, D vitamini ve C vitamini

D vitaminin önemine dikkat çeken Özkan Demirhan, ”Özellikle hareketsiz ve güneşsiz kalındığı için pandemi döneminde hastalarıma mutlaka güneşe çıkmalarını öneriyorum. Balkonda, parkta veya evlerinin önünde mutlaka güneşe çıkmalarını söylüyorum. Kendilerini koruyarak hava ile temas etmeleri önemli. Hareketsiz kalmamalarını istiyorum. Sabit oturmamaları gerekir. En kötü ihtimalle evde sık sık tur atmaları gerekir. Oturarak veya hareketsiz kaldığı zaman vücut kendini bırakır ve kan pıhtılaşması denilen derin ven trombozu ve emboli riski artar. O yüzden hareket çok önemli. Güneş ışınlarına maruz kalınamadığı zamanlarda da düşük dozda D vitamini mutlaka öneriyorum.  Dengeli beslenme de çok büyük önem teşkil ediyor. Özellikle karbonhidrattan zayıf beslenmelerini öneriyorum; ileri yaştakilerin buna çok dikkat etmesi gerekir. D vitamininin yanında çinko ve C vitaminini de almalarını öneriyorum. Yeterince meyve ve sebze ağırlıklı beslenen kişilerde C vitaminini zorunlu tutmuyorum” ifadelerini kullandı. 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Gün içinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz.  Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilir. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabacılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ufak tefek kazalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar da sıkışma hissedebilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelene destekleri göz ardı etmemeye çalışın. Sosyal konulara zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecektir. Risk almak için acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Uğraştığınız işlerde tamamlanma söz konusu. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz konularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde başkalarından gelen destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalSomatoform Ağrı Bozukluğu
BAŞPARMAK KEMİK ÇIKINTISI
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaYağ enjeksiyonu
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviBoğa burcunda mavi dolunay gerçekleşiyor!
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerKaraciğer yağlanmasına karşı etkili en iyi 18 besin
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiÇizgilere değil duygulara odaklanın
Dr. Saygın Micozkadıoğlu
Dr. Saygın MicozkadıoğluCoronalı günlerde vajinismus
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKİlişkilerde farkındalık
Op. Dr. Deniz Güleryüz Çakmak
Op. Dr. Deniz Güleryüz ÇakmakYumurtalık rezervi nedir?
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin ÖzkanKorona virüs çocuk psikolojisini nasıl etkiliyor?
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pandemi sürecinde akciğer kanseri vakaları neden arttı?

Pandemi sürecinde akciğer kanseri vakaları neden arttı?

Cüneyt Arkın'dan Serkan Tatar'a özel açıklamalar

Cüneyt Arkın'dan Serkan Tatar'a özel açıklamalar

Eda Özdemir kimdir?

Eda Özdemir kimdir?

Mevsim geçişinde hangi gıdaları tüketmeliyiz?

Mevsim geçişinde hangi gıdaları tüketmeliyiz?

Sıradaki Haber