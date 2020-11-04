Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Pandemi sürecinde organ bağışı hakkında bilinmesi gerekenler
04.11.2020 - 10:56 |

Pandemi sürecinde organ bağışı hakkında bilinmesi gerekenler

Organ bağışının istenen düzeyde olmamasının yanı sıra Covid-19 pandemisi de organ bekleyen hastaları çok olumsuz etkiliyor. Beyin ölümü bildiriminde ve buna bağlı olarak organ bağışı sayısında azalma olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Ülkem Çakır ile Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. İbrahim Berber, pandemi sürecinde virüs bulaşmayla ilgili organ bağışında bulunacak kişiler kadar organ nakli bekleyen hastaların da endişe duyduklarını belirtiyorlar. Organ nakli bekleme listesindeki hastaların bir bölümünün kendilerine virüs bulaşacağı endişesiyle tedavilerini yarıda kestiklerini ve organ nakli olmaktan çekindiklerini söyleyen uzmanlar, çok önemli bilgiler paylaştı

Pandemi sürecinde organ bağışı hakkında bilinmesi gerekenler
ABONE OL

Tüm dünyada her yıl 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda organ yetmezliği hastalarına yönelik duyarlılığı ve organ bağışına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlikler gerçekleştiriliyor. Tedavisi yalnızca doku ya da organ nakli ile mümkün olan hastalıklar ya da kazalar, nakil gereksinimini oluşturuyor. Organ bağışı kişinin hayattayken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmının veya tamamının, ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmasının bir anlamda vasiyet etmesi anlamına geliyor.

Organ bağışı, sadece ülkemizde değil, dünyada da ihtiyacın sağlanamadığı önemli bir sorun. O yüzden daha çok sayıda bağış yapılması gerekiyor. Peki, kimler organ bağışçısı olabiliyor? 18 yaşını aşmış, akıl sağlığı yerinde olan herkes organ bağışında bulunabiliyor. Organ bağışlamak, aynı zamanda başka birine can bağışlamak anlamına geliyor. 

Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden bağış oranı artmalı

Ülkemizde böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve ince bağırsak gibi organlar ile kalp kapağı, gözün kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebiliyor. Nakil için gerekli organlar, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organlarının yakınları tarafından bağışlanması sonucu ya da gönüllü kişilerin canlı verici olmalarıyla elde edilebiliyor. Ülkemizde organ nakli bekleme listesinde yer alan 26 bin 742 kişinin bulunacak organla hayata yeniden başlamanın hayalini kurduğuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Ülkem Çakır, şöyle devam etti:

Pandemi sürecinde organ bağışı hakkında bilinmesi gerekenler

"2019 yılı rakamlarına göre geçen yıl gerçekleştirilen 5 bin 759 organ naklinin, 4 bin 381 tanesinin canlı vericiden, bin 378 tanesinin beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapıldı. Sağlık Bakanlığı verileri de beyin ölümü gerçekleşen her 4 kişiden yalnızca birinin organlarının bağışlandığını gösteriyor. Ülkemiz canlı vericili organ nakillerinde oldukça başarılı ancak organ bağışını desteklemenin en iyi yolun, beyin ölümü gelişen kişilerden alınacak organların artırılması ile mümkün olabilir."

Zorlaşan yaşam koşulları ve yaşamak zorunda olduğumuz zor zamanların organ nakline olan hassasiyetimizi azaltmaması gerektiğini belirten Prof.Dr. Ülkem Çakır, sözlerini “Unutmayalım ki bırakacağımız en güzel miras hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır” çağrısıyla sonlandırdı.

Hem hasta hem bağışçı endişeli

Organ bağışındaki sorunlara son dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle yenilerinin eklendiğini kaydeden Prof.Dr. İbrahim Berber, "Mart ayından itibaren pandemiye maruz kalan ülkemizde, yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen 3 bin 137 organ naklinin, 2 bin 683 tanesi canlı vericiden, 454 tanesi ise beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapıldı. Yoğun bakım yataklarının pandemi hastalarına ayrılmak zorunda kalınması beyin ölümü bildirimini ve dolayısıyla bağış sayılarını azalttı" sözleriyle önemli bir noktaya dikkat çekti.

Bekleme listesindeki hastaların bir bölümünün de kendilerine virüs bulaşacağı endişesiyle tedavilerini yarıda kestiğini ve organ nakli olmaktan çekindiğini ifade eden Prof.Dr. İbrahim Berber, gerekli önlemler alındığı takdirde nakil ameliyatlarının da güvenli bir şekilde yapıldığını vurguladı. Berber, “Gerek canlı vericiden gerekse beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapılan organ nakillerinde rutin testlerin yanı sıra Covid-19 antijen-antikor testlerinin yapılması, izolasyon önlemlerine uyulması, süreci kontrollü hale getiriyor” diyerek hastaların operasyon sonrası yakından takibinin de önem taşıdığını söyledi.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Netleşmeyen konular içinde kararsız kalabilirsiniz. Aile hayatınızı ilgilendiren konular gündeminizi etkileyebilir. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek olaylara yeni bakış açısı getirebilirsiniz. Gün içinde yaratıcı konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar olacaktır. Öğleden sonra eve ait konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Evde çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Hareketli ve iletişimi bol bir gün yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çift durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailenize ait konular daha çok gündeme gelebilir. İçinize dönmek isteyebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar adım atabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yaşadığınız olaylara karşı kabullenme içinde olacağınız zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle çift durumlara düşebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Eşinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili yaratıcı fikirler içinde olabilirsiniz. Sosyal konularınızla ilgili belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün güzel şeyler için para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Öğleden sonra işlerinizde elinizde olmayan nedenlerden dolayı aksaklık yaşayabilirsiniz sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde karar vermekte zorlanacağınız konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Pratik çözümler üreterek bu konudan da sıyrılabilirsiniz. İlerleyen saatlerde annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Evinizde vereceğiniz bir davetle arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeyler öğrenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Gün içinde tatil planları organize etmek isteyebilirsiniz.  Yaratıcılığınızı kullanacağınız aktiviteler içinde olmak sizi rahatlatacaktır. İlişkide olduğunuz kişiye sürpriz hazırlamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kriz yaratan durumlardan uzak durmanızda fayda var.  Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonraki zamanlarda evinizle ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ailenizle vakit geçirmek size keyif verebilir. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Uyum ve denge arayışı içinde olacağınız bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Parasal konularınızla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde iç sesinizi dinleyerek karar vermeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular sabah saatlerinizde etkili olabilir. İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda belirsiz durumlar yaşayabilirsiniz. Olayları akışa bırakmanızda fayda var, öğleden sonra kendinizi daha pozitif hissedeceğiniz durumlar söz konusu. Ailenizle geçireceğiniz çok güzel zamanlar olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle birlikte zevk alacağınız şeyler yapabilirsiniz. Etrafınızdakilere daha çok kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gün içinde evinizle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde çift durumlu olaylarla ilgilenmek durumda kalabilirsiniz. İşlerinizde yavaşlama olabilir. Başkalarından alacağınız destekler var. Gün içinde keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla geçireceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Yeşim Mutlu
Yeşim Mutluİzmir'in kalbi kırılmasın!
İpek Aykol
İpek AykolDeprem sonrası stres bozukluğu
Adil Yıldırım
Adil YıldırımFırtınalı bir aşkın ardından...
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDişlerinizi mahveden 9 alışkanlık
Aynur Miraz Yüce
Aynur Miraz YüceKasım 2020 ay enerjisi
Alp Türkalp
Alp TürkalpDiziler ve farkındalık
Prof. Dr. Selman Laçin
Prof. Dr. Selman LaçinTüp bebek tedavisi için devletten destek alabilir miyim?
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanPsikoterapi ile yaşamınızda neleri değiştirebilirsiniz?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşKasım ayında bahçe işleri
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaCildinizi çinkoya emanet edin
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 yaşından önce başımıza gelen şeyleri neden hatırlamıyoruz?

4 yaşından önce başımıza gelen şeyleri neden hatırlamıyoruz?

Tekrarlayan bademcik enfeksiyonunu bitiriyor! Kanama...

Tekrarlayan bademcik enfeksiyonunu bitiriyor! Kanama...

“Gebelikte bebeğinizi ultrason ile koruyun”

“Gebelikte bebeğinizi ultrason ile koruyun”

Metabolizma hızınızı artıracak 4 besin

Metabolizma hızınızı artıracak 4 besin

Sıradaki Haber