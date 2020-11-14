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14.11.2020 - 03:46 |

Pekmezin Faydaları Nelerdir? Pekmez İçmek Neye İyi Gelir?

Pekmez, uzun yılardan beri Anadolu’da yapılan en önemli besin kaynaklarından biridir. Doktorlar tarafından da tavsiye edilen pekmezin, sağlığa olan faydalarını sizde öğrenebilirsiniz. Pekmez neye iyi gelir, pekmezin yararları nelerdir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Pekmez hangi hastalıklara iyi gelir? Pekmez nasıl yapılır? Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmez içmek neye iyi gelir sizler için derledik.

Pekmezin Faydaları Nelerdir? Pekmez İçmek Neye İyi Gelir?
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Pekmez; üzüm, dut, keçiboynuzu gibi meyvelerin ezildikten sonra çıkan suyun, kaynatılmasıyla yapılan şifalı bir besindir.

Pekmezin Faydaları Nelerdir?

- Kan yapıcı özelliği sayesinde anemi hastalığı ile mücadele eder,
- Kemik erimesine karşı önleyicidir,
- Bağırsak florasını düzene sokar,
- Regl döneminde meydana gelen krampların azalmasını sağlar,
- Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyonu engeller,
- Felç olma riskini azaltır,
- Gebelik döneminde, bebeğin gelişimine katkı sağlar,
- Bağışıklığı güçlendirerek vücuda direnç sağlar,
- Kemikleri güçlendirerek kırılmaları önler,
- Karaciğerlerin temizlenmesine katkı sağlar,
- Boğazı bakterilerden temizleyerek sinüs yollarını açar,
- Yutkunma zorluğunu giderir,
- Damar sertliğini önleyerek kalbin daha rahat çalışmasını sağlar,
- Sindirim hastalıklarına karşı etkilidir,
- Mide asitlerini düzene sokar,
- Akciğerlerin temizlenmesine faydalıdır,
- Nefes darlığını önler, öksürüğü keser,
- Vücuda enerji sağlar,
- Cinsel sorunlara fayda sağlar,
- Mide yaralarının iyileşmesine katkı sağlar,
- Boğazı yumuşatarak ağrıları azaltır,
- Astım ve bronşit hastalığında etkilidir,
- Saçı besleyerek uzamasını sağar,
- Saç beyazlamasını geciktirir,
- Kabızlığa karşı etkilidir,
- Cildi besleyerek erken kırışmasını önler.

Pekmez İçmek Neye İyi Gelir?

- Kansızlık hastalığına iyi gelir,
- Kabızlıkta faydalıdır,
- Boğaz ağrısını giderir,
- Kemik erimesine iyi gelir,
- Saç beyazlamasını durdurur,
- Astım ve bronşit hastalığına iyi gelir,
- Midede oluşan yaralara faydalıdır,
- Yüksek tansiyona iyi gelir,
- Vücut iltihaplarına fayda sağlar,
- Uykusuzluk sorununa iyi gelir,
- Nefes darlığına yararı olur,
- Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır,
- Hafızayı kolaylaştırarak unutkanlığı önler,
- Kandaki kolesterol oranını düşür,
- Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir,
- Öksürüğü keserek rahatlama sağlar,
- Regl sancılarına iyi gelir,
- Kemik kırıklarında, iyileşme sürecini hızlandırır,
- Saç dökülmesine iyi gelir.

Pekmezin Kansızlığa Faydaları

İçeriğindeki demir bakımından zengin olan pekmez, kansızlığı gidermekte önemli rol oynar. Alyuvarların yapılmasında en önemli etken demirdir. Vücutta demir eksikli olması kansızlığa yol açar. Pekmezde çok fazla demir barındırdığından dolayı, kansızlık hastalığına iyi gelir. Aneminin önüne geçerek vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar.

Pekmezin Bağışıklığa Faydaları

Bağışıklık sisteminin güçlü olması için, çeşitli vitamin, mineral, demir, kalsiyum, potasyum ve antioksidanların yeteri kadar bulunması gerekir. Pekmezde içeriğindeki bu maddeler sayesinde, vücudun bağışıklık sistemini koruyarak, enfeksiyonları önler. Vücut direncini arttırarak, hastalanmayı önler.

Pekmezin Kemik Gelişimine Faydaları

Pekmez, kemik gelişimi için son derece önemli olan kalsiyum, potasyum, bakır ve magnezyum içerir. Kemiklerde oluşan kırılma veya incelmede, pekmez tüketmek fayda sağlar. Kemiklerin çabuk iyileşmesini sağlayarak kemik bütünlüğünü korur. Ayrıca kemikleri güçlendirerek, kolay kırılmasını da önler.

Pekmezin Saça Faydaları

Pekmez, içerdiği yararlı maddeler sayesinde saçı besleyerek dökülmelerin önüne geçer. Saç tellerini onarır ve saçın kolay kırılmasını önler. Saça parlaklık ve canlılık kazandırır. Saç derisinde meydana gelen pullanmaların giderilmesinde etkilidir. Kepeklenmeye karşı fayda sağlar. Saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayarak, saç hacmini ve yoğunluğunu arttırır.

Pekmezin Cilde Faydaları

Pekmez, cilt yüzeyinde oluşan iltihaplanmaların çabuk iyileşmesini sağlar. Cilt için gerekli kolejenin alınmasını sağlayarak cildi besler. Cildin nemlendirerek kuruluğu giderir. Bu sayede cildin erken yaşlanmasını önler. Ciltteki çatlakların iyileşme sürecine olumlu etki eder.

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